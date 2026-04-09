El polígono industrial La Creu de l'Alcúdia busca blindarse frente a futuras emergencias

La Junta Directiva de la Asociación del Área Industrial La Creu de l'Alcúdia ha mantenido una primera reunión de trabajo con técnicos municipales y la empresa encargada de la redacción del plan de emergencias del área industrial en el marco de reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta del polígono ante situaciones críticas como la dana del 29 de octubre de 2024.

El encuentro marca un "paso importante" y es una de las primeras demandas tras su constitución en enero de 2025, según ha destacado la organización en un comunicado, en el que ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con "herramientas" eficaces de prevención y actuación tras la dana, que afectó "gravemente" al polígono.

Durante la reunión se han abordado las líneas estratégicas del futuro plan de emergencias y la recopilación de información necesaria para su correcta elaboración e implantación en el área industrial.

De un lado, el presidente de la asociación, David Sales, ha destacado el "papel fundamental" de la entidad en este proceso y ha señalado que trabajarán "para dar respuesta a las necesidades reales de todas las empresas" del polígono: "La seguridad es una prioridad, y este plan es una herramienta clave para proteger tanto a las personas como a la actividad económica del área industrial".

De otro, la gerente de la asociación, Palma Egido, ha valorado que los planes de emergencia en áreas industriales son "esenciales" para garantizar "una respuesta coordinada y eficaz ante cualquier incidencia", aunque ha advertido de que su utilidad "no termina con su redacción", ya que, una vez implantado, resulta "fundamental mantenerlo vivo mediante la realización de simulacros periódicos que permitan a las empresas conocer cómo actuar en cada situación".

Asimismo, ha señalado el papel estratégico de la gestión de datos en este proceso. "Disponer de información es vital para actuar con rapidez y eficacia ante cualquier situación crítica", ha apuntado.

En este contexto, la Asociación del Área Industrial La Creu de l'Alcúdia ha hecho un llamamiento a todas las empresas del área para que mantengan sus datos debidamente cumplimentados y actualizados en el Portal del Integrante, herramienta habilitada por la empresa gestora del polígono, para facilitar la coordinación y comunicación.

La reunión también ha puesto de relieve "la importancia de la colaboración público-privada como motor para la mejora continua de las áreas industriales", que representa "un ejemplo de cooperación orientada a reforzar la competitividad, la seguridad y la resiliencia del tejido empresarial local".