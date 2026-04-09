Carlet prohíbe el uso del burka y el niqab en edificios municipales con el voto de PP y Vox

Los diez votos del grupo municipal del PP en Carlet y de Vox validaron en el pleno celebrado el pasado 30 de marzo una moción presentada de forma conjunta por ambos partidos para prohibir el uso del velo islámico integral en todos los edificios e instalaciones municipales. El propósito de la propuesta va más allá e insta al Gobierno de España a promover las reformas y normativas necesarias para vetar el uso de prendas que oculten de forma integral el rostro en edificios de titularidad pública, según explica la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez para garantizar “la obligatoriedad de la identificación facial”.

La munícipe dice que “es una cuestión de seguridad” que se circunscribe a los edificios municipales. “Las personas que entran a las dependencias municipales han de ser reconocibles”, indica. Una vez aprobada la moción, dará inicio el trabajo de los servicios técnicos y jurídicos municipales para encajar esta propuesta en la reglamentación municipal: “Valorar la legalidad de elaborar, en el plazo máximo de cinco meses, un protocolo de actuación que regule la obligatoriedad de la identificación facial en las dependencias municipales y a la hora de realizar trámites administrativos”.

Este protocolo municipal deberá establecer, en el ámbito de las dependencias municipales, una “condición funcional de acceso y uso consistente en la necesidad de permitir la identificación visual del rostro por razones de seguridad y verificación de la identidad”, indica la moción. Además la norma municipal tendrá que “definir la ocultación integral del rostro como aquella producida por prendas o atuendos que impidan total o sustancialmente la identificación facial, incluyendo de forma enunciativa el niqab, el burka u otras prendas similares de efecto equivalente” y, por último, se regulará el hecho de “no permitir el acceso o permanencia en dependencias municipales a personas con prendas que oculten total o parcialmente el rostro, aplicando esta condición con carácter general e independientemente del origen, motivación o significado de la prenda”. El texto aprobado recuerda que esta prohibición se circunscribe a los edificios municipales y “no resulta aplicable a la vía pública”, ni se extiende a símbolos o prendas que no oculten el rostro. Asimismo, se acuerda dar publicidad al protocolo que desarrollará esta regulación así como su correcta aplicación.

Normas estatales y europeas contra el velo integral

La propuesta de PP y Vox va más allá de las razones de seguridad y entra en el debate social sobre el uso de estas prendas impuesto a las mujeres. En este sentido, la moción pide “instar al Gobierno de España y a la Unión Europea a promover el establecimiento de normas, mecanismos de sanción y el endurecimiento de las penas para castigar la imposición del velo integral que atentan contra la dignidad y la integridad de las mujeres”.

El portavoz del grupo municipal de Vox en Carlet y único edil de esta formación, Javier Marí, explicó que esta propuesta se centra en la "seguridad de los espacios públicos y la defensa de la libertad de las mujeres". La medida “es fundamental para proteger a los empleados públicos y asegurar la correcta identificación de los ciudadanos”, destacó en el pleno. Marí calificó el burka y el niqab como “cárceles de tela” y “símbolos de opresión que representan la invisibilidad forzada de la mujer”, rechazando que se trate de simples símbolos religiosos.

"¿Por qué no en la calle?"

Por su parte, los grupos municipales de Compromís y PSPV-PSOE de Carlet rechazaron la moción. El portavoz del PSPV-PSOE y secretario comarcal, Jonathan Martínez, dijo no entender “cómo el PP acepta votar esta moción, a no ser que haya habido algún problema de seguridad con alguna persona que haya venido con la cara tapada al ayuntamiento. No sé cuántas mujeres vendrán ¿se ha hecho un estudio?”. El concejal de Servicios Sociales, Daniel Caballero, le contestó que en su departamento sí se producen “casos de mujeres que no aceptan mostrar su rostro”. “Si tenemos un protocolo municipal, podremos hacerlo”, dice.

Martínez, cree que la propuesta “se queda corta”. “Si quisierais de veras seguridad y dignidad para las mujeres pediríais también que se aplicara en lugares públicos. ¿Por qué vamos a quedarnos en dependencias públicas? Porque mañana hay procesiones y van con la cara tapada”, comentó. “No hemos puesto pasamontañas, ni antifaces de carnaval. Si la ampliáis, tenéis nuestro voto y que se empiece a aplicar ya mañana”, añadió.

En este mismo sentido se pronunció la portavoz de Compromís, Lídia López: “En Carlet no hay problema ni con el burka ni con el niqab. ¿Y si entran al ayuntamiento con el casco de la moto? Habrá que prohibirlo también. No hace falta ningún protocolo, la ley estatal dice que cualquier ciudadano se ha de identificar para hacer cualquier trámite administrativo. No entendemos ni la necesidad ni la urgencia”, expuso.

Primer municipio de la Ribera que veta el velo integral

Carlet es el primer municipio de la Ribera en el que sale adelante esta moción que forma parte de una campaña nacional de Vox, una medida que también ha sido refrendada en Albal. En Alzira, el grupo municipal de Vox impulsó en el pleno del 25 de febrero una iniciativa para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios y dependencias municipales, alegando razones de seguridad, dignidad de la mujer y defensa de la cultura local, pero no consiguió el refrendo de la mayoría.

Esta alianza entre el PP y Vox también ha servido recientemente para aprobar una moción similar en Les Corts el pasado 25 de marzo, un mes después de que ambas formaciones se unieran en el Congreso de los Diputados para apoyar esta misma iniciativa, sin éxito entonces.