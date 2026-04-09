El presidente de la JHHCC optará a la reelección con el reto de lograr el Museo de la Semana Santa de Alzira

El presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alzira, Pepe España, quiere continuar al frente de la entidad. El próximo mes de junio se celebrará la renovación de la JHHCC y España, que acaba este 2026 su mandato, se presentará a la reelección. “Sólo llevo dos años y me quedan muchas cosas por hacer”, declara a Levante-EMV. Dos de sus principales objetivos son la creación del Museo de la Semana Santa y la actualización de los estatutos y del reglamento interno de la asociación.

"Solo llevo dos años y me quedan muchas cosas por hacer" Pepe España — Presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alzira

Hace un año que España mantiene conversaciones con el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, para conseguir el compromiso municipal para el impulso del Museo de la Semana Santa, un proyecto que se arrastra desde hace décadas y que, para España, "es primordial para Alzira". Domínguez anunció en el pregón de inicio de la Semana Santa, el 29 de marzo, que se está tramitando la cesión del antiguo almacén de naranjas de Ripoll, un inmueble municipal ubicado detrás de la casa consistorial, en la Plaça de la Morera, como sede del museo. “Un proyecto que nace con la vocación de preservar y poner en valor una parte esencial del patrimonio material e inmaterial de Alzira”, indicó el alcalde. Tras el “compromiso verbal”, el siguiente paso es la firma de un convenio para concretar la colaboración entre el ayuntamiento y la Junta de Hermandades y Cofradías. “Lo ideal sería que este año que viene ya se estuviera haciendo algo allí”, dice España. En este sentido, el presidente de la JHHCC quiere conseguir que los presupuestos del Ayuntamiento de Alzira para el año 2027 contengan una partida económica para la creación del museo, ya que la entidad no puede hacer frente a este proyecto con la subvención que recibe.

Sede de las andas sin iglesia

La idea de la JHHCC es que el museo se convierta en la sede permanente de las andas que se guardan en locales repartidos por la ciudad. “Un 50 % de las imágenes están en bajos porque no están en iglesias. Nos gustaría que antes de dos años esos pasos pudieran estar ya en el museo, bien conservados y en un espacio en condiciones”, dice España. Ve más difícil que puedan trasladarse al museo las imágenes que se guardan en las iglesias, “donde se pueden visitar a diario y están bien conservadas”. Ésa es una decisión que tendrá que tomar “cada cofradía”. Puede que el “buen funcionamiento y las mejores condiciones” del futuro museo sirvan de acicate para animar a las entidades a depositar allí sus imágenes, sugiere.

Además, España anuncia que el museo contará con un dosel permanente, que pueda ser visitado durante todo el año y que ofrezca la posibilidad de conocer este montaje característico de la Semana Santa de Alzira a los visitantes y también a los vecinos que tanto gustan de esta representación.

Nuevos estatutos: mandato de 4 años y más representatividad

Otro de los retos del actual presidente es la adaptación de los estatutos de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa a las nuevas normas aprobadas en 2002 por el Arzobispado de València para este tipo de asociaciones. De momento, ya cuentan con un texto revisado por el arzobispado que presentarán en la próxima asamblea y que espera que se apruebe a lo largo de este año. Entre las modificaciones más destacadas está la ampliación del mandato de las presidencias, de dos a cuatro años, y el aumento de la representación de cada hermandad y cofradía en la junta, de los dos actuales a tres (la presidencia y dos miembros más). Una vez actualizados los estatutos, se activará la modificación del reglamento interno de la entidad, en el que se quieren incluir, por sugerencia del arzobispado, las singularidades de la Semana Santa de Alzira.