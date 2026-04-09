Rafelguaraf combina espacios gastronómicos, propuestas culturales y música en directo en su feria del tomate

Rafelguaraf acogerá los próximos 29, 30 y 31 de mayo, la III Feria del Tomate, una cita que se consolida como uno de los eventos destacados del calendario local y comarcal. El municipio se convertirá, un año más, en la capital del tomate valenciano con marca certificada ‘CV’ de la Generalitat Valenciana, reforzando su papel como referente en la promoción de este producto.

Esta feria tendrá el aspecto de un gran evento gastronómico mediante el cual se pretende poner en valor un marco de calidad con trabajos coordinados por el Instituto COMAV de la Universitat Politècnica de València, en colaboración con la Asociación de Productores y Comercializadores del Tomate Valenciano.

Cartel anunciador de la tercera edición de la feria. / Levante-EMV

Como novedad en esta tercera edición, la semana previa a la feria se celebrará un almuerzo “tomatero” en el municipio, una iniciativa que servirá para establecer las bases del concurso e implicar activamente a los bares y establecimientos hosteleros locales, que se convertirán en actores de primera línea en la elaboración y promoción del tomate.

Durante tres días, Rafelguaraf ofrecerá una programación variada pensada para todos los públicos, con actividades que combinarán tradición y ocio. La feria contará con espacios gastronómicos, propuestas culturales y música en directo, todo ello con el objetivo de reforzar la identidad agrícola del municipio y dinamizar la vida social y económica del pueblo.

El tomate valenciano, producto emblemático del territorio, volverá a ser el gran protagonista de esta iniciativa, que pretende seguir dando visibilidad al trabajo de los agricultores y a la calidad de los productos de proximidad. Además, la feria servirá como escaparate para el tejido comercial y empresarial local.

Como complemento a la programación, la semana posterior a la celebración de la feria tendrá lugar la II Ruta de la Tapa del Tomate, en la que participarán los establecimientos hosteleros del municipio, ofreciendo creaciones gastronómicas con este producto como ingrediente principal.

La alcaldesa de Rafelguaraf, Rafaela Aliaga, ha destacado que “es una apuesta que estamos realizando para seguir impulsando el sector agrícola, hostelero y comercial en el municipio, generando estructura social y económica en esta III edición. Además, cada año buscamos mejorar y corregir aspectos para consolidar la Feria del Tomate de Rafelguaraf y seguir dándole un impulso”.

Desde la organización se hace un llamamiento a agricultores, comercios, establecimientos hosteleros, pymes, empresas y a todo el vecindario para que se sumen a esta iniciativa colectiva, con el objetivo de seguir haciendo crecer un evento que ya se ha convertido en un referente para el municipio.

Con esta tercera edición, Rafelguaraf reafirma su compromiso con la promoción de los productos locales y el desarrollo del territorio, apostando por una feria que combina tradición, calidad y participación ciudadana.