Antella sólo autoriza sombrillas en l'Assut: estas son las prohibiciones para evitar la masificación

El Ayuntamiento de Antella ha modificado la ordenanza diseñada para blindar el paraje de l’Assut contra la masificación de forma que sí permitirá la instalación de sombrillas de playa en la zona recreativa, es decir, aguas abajo de la sillería, pero “exclusivamente como elemento de protección frente a la exposición solar” y “siempre que su uso no implique la ocupación indebida del espacio, la instalación de estructuras fijas o anclajes al terreno, ni genere molestias o riesgos para otros usuarios”. La ordenanza prohíbe acampar, pernoctar e instalar tiendas de campaña, estructuras o elementos similares, además de introducir o utilizar “mesas, mobiliario portátil o neveras rígidas dentro del paraje”. Sí se autoriza el acceso con “pequeñas bolsas térmicas” para la conservación de agua o alimentos para bebé “siempre que su tamaño y uso no supongan la instalación de elementos propios de acampada o picnic".

Numerosas sombrillsa y tiendas en el área recreativa de l'Assut, en una imagen del verano pasado. / Francisco Calabuig

La alcaldesa de Antella, M.ª Eugenia García, ha explicado que no se puede prohibir que alguien se intente proteger del sol con una sombrilla, aunque se limita esta posibilidad al área recreativa ya que, incide, “no se puede anclar nada en la silleria de l’Assut”, la principal zona de baño.

El consistorio ha aprovechado las Pascua para informar a los visitantes de la nueva normativa que regula el uso de l’Assut tras la reciente instalación de un vallado perimetral que deja un único acceso ante la decisión municipal de reducir el aforo para evitar la masificación y los problemas que conlleva, en un entorno que acaba de ser declarado Paraje Natural Municipal.

Aparcamiento como control de acceso

La nueva ordenanza regula el control de acceso y estacionamiento a los aparcamientos públicos que habilita el ayuntamiento cada verano como herramienta principal para controlar el aforo de l’Assut ya que, una vez se agoten las plazas de estacionamiento, se prohibirá el acceso a la zona de recreo a nuevos visitantes. La alcaldesa ha dejado claro que, aunque se cierre el paso al área de recreo a aquellas personas que no dispongan del justificante del parquing, se mantendrá el acceso libre a la zona de baño, por lo que cualquier vecino de Antella o de pueblos del entorno que acuda a refrescarse no tendrá problema para acceder.

“Queremos apostar por un turismo en el que los establecimiento de Antella ganen dinero y que no deshaga el paraje”, reivindica Eugenia García.

Las prohibiciones

La ordenanza regula un precio de 15 euros por vehículo y día por una plaza de aparcamiento que da acceso al paraje.

Por otra parte, este articulado establece una larga relación de prohibiciones y prevé sanciones por su incumplimiento. Entre las prohibiciones, estacionar fuera de las zonas habilitadas o acceder al paraje con más de nueve personas cuando se trate de vehículos clasificados como M1, que cuentan con nueves plazas; realizar venta ambulante o cualquier actividad comercial sin autorización; la entrada de animales de razas de perro potencialmente peligrosas; encender fuego, utilizar barbacoas portátiles o lanzar material pirotécnico; emitir ruidos molestos o reproducir música mediante altavoces, dispositivos móviles, equipos de sonido u otros aparatos similares; ensuciar o alterar los cursos de agua naturales; abandonar, tirar o enterrar residuos fuera de los contenedores o zonas habilitadas; acampar, pernoctar o instalar tiendas; realizar grafittis sobre elementos naturales o artificiales; causar daños a la flora, fauna o infraestructura del paraje; ceder o transmitir el justificante de estacionamiento a terceros; acceder a la zona de recreo una vez agotadas todas la plazas disponibles del aparcamiento; realizar actos ofensivos, intimidatorios o irrespetuosos hacia otros visitantes o personal del paraje; obstaculizar el tránsito de otros visitantes; llevar perros sueltos por el paraje o portar, introducir o utilizar envases, botellas u objetos de vidrio o cristal en cualquier zona del paraje, incluyendo áras de recreo y baño, por riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios y del entorno naturla, y cualquier conducta que perturbe la tranquilidad del lugar o pueda suponer una molestia para los usuarios.