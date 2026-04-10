La antigua fonda de El Mercat se convertirá en un bloque de pisos turísticos en el centro de Alzira

La antigua fonda de El Mercat, un céntrico edificio con planta baja y cuatro alturas ubicado en el casco antiguo de Alzira, se convertirá en un bloque de pisos turísticos, según el proyecto presentado por un arquitecto en el ayuntamiento, que ya ha otorgado la preceptiva licencia de obras tras constatar los técnicos municipales que la intervención diseñada se ajusta a la normativa de aplicación, según ha confirmado el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis.

La antigua fonda de El Mercat, en una imagen de esta misma semana. / Carles Llorca

El inmueble ubicado en la confluencia de la calle Faustino Blasco con la Plaça del Mercat se encuentra actualmente protegido con una red para evitar desprendimientos tras un largo período sin uso ni mantenimiento y, en los últimos años, incluso ha sufrido algún intento de okupación.

El proyecto autorizado por el ayuntamiento contempla una reestructuración del edificio actual de forma que, manteniendo la volumetría y sin ninguna obra que pueda afectar al subsuelo, al tratarse la Vila de un área de protección arqueológica, se adecúan los huecos y se rediseña el núcleo de comunicación vertical para generar una decena de Viviendas de Uso Turístico (VUT), dos por planta, con un inversión estimada en algo más de 400.000 euros.

El promotor tiene un plazo máximo de seis meses para iniciar las obras desde la concesión de la licencia municipal y un máximo de dos años para finalizarla, desde el momento del inicio.

Mejora de espacios urbanos

El concejal de Urbanismo ha valorado como una buena noticia el interés de un promotor por reformar este edificio ubicado en el linde del centro histórico con el área de expansión de la cuidad por la plaza del Reino y la avenida Luis Suñer. “Todo lo que sea invertir en edificios deshabitados o en ruinas supone una mejora del entorno y es bueno para la ciudadanía. La máxima prioridad es que haya más vivienda, que es la principal necesidad, pero en este caso hablamos de un inmueble que ya tenía un uso de alojamiento (uso terciario como motel), por lo que no se trata de viviendas que pasan a tener un uso hotelero, y la creación de viviendas turísticas va alineada con el plan estratégico de turismo sostenible que acaba de aprobar el Ayuntamiento de Alzira, que contempla una mayor dotación de plazas hosteleras de cara a recuperar la declaración de municipio turístico”, ha señalado Gomis.

El edil incide en que estas inversiones generan actividad económica en la ciudad y “son una muestra del dinamismo de Alzira, en coherencia con otros proyectos anunciados recientemente con inversiones de diferentes tipos”, entre los que ha recordado la próxima reconversión del antiguo Hotel Reconquista, un edificio tapiado y degradado por la falta de mantenimiento, en un bloque con 52 viviendas. “Al final son inversiones que se realizan y contribuirán a mejorar edificios que ya existen”, ha incidido Gomis, mientras recordaba que el ayuntamiento ha aprobado recientemente un modificación de las normas urbanísticas para propiciar que se puedan concluir algunos edificios que permanecen inacabados durante años en diferentes zonas de la ciudad.