Un congreso mundial de obra pública premia la pasarela peatonal entre Sueca y Fortaleny

La pasarela ciclopeatonal que conecta los términos municipales de Sueca y Fortaleny, una infraestructura impulsada por el área de Carreteras de la Diputación de Valéncia, ha sido distinguida como una de las mejores actuaciones en el ámbito del patrimonio de la obra pública. El galardón se ha entregado en el marco del II Congreso Mundial del Patrimonio de la Obra Pública, un encuentro internacional organizado por el colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que reúne a especialistas, administraciones y entidades vinculadas a la construcción de infraestructuras.

Vicent Mompó y Reme Mazzolari con la pasarela al fondo. / Levante-EMV

El presidente de la Diputació, Vicent Mompó, acompañado por la diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, y el equipo técnico responsable del área, ha sido el encargado de recoger el premio durante la segunda jornada del Congreso, que se ha llevado a cabo en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante.

Mompó ha destacado que “este reconocimiento pone en valor una forma de hacer obra pública que va más allá de la ingeniería, porque hablamos de infraestructuras pensadas para mejorar la vida de las personas y reforzar la conexión entre municipios”. En este sentido, ha incidido en que la pasarela entre Sueca y Fortaleny “responde a una necesidad real del territorio y demuestra que se puede actuar con criterios técnicos exigentes sin renunciar a la integración paisajística y al respeto por el entorno”.

Los representantes de la diputación que recogieron el premio y del colegio de ingenieros. / Levante-EMV

El presidente de la Diputació ha subrayado además el papel del equipo técnico en el desarrollo de este tipo de actuaciones, señalando que “este premio reconoce también el trabajo riguroso y comprometido de los profesionales del área de Carreteras, que entienden la obra pública como una herramienta de vertebración territorial y cohesión social” y ha querido hacer una mención especial "a la diputada responsable del área, Reme Mazzolari, por su liderazgo, por su implicación y por su firme apuesta por una red provincial más humana, más segura y más pensada para las personas".

Asimismo, Mompó ha destacado la proyección internacional de este reconocimiento, destacando que “situar una actuación de la Diputació de València en un foro de estas características refuerza nuestra posición como una administración capaz de impulsar proyectos útiles, innovadores y alineados con los retos actuales de movilidad sostenible y seguridad”.

Una infraestructura al servicio del territorio

La pasarela ciclopeatonal entre Sueca y Fortaleny, que está operativa desde el pasado verano, se ha concebido como una solución segura y funcional para salvar la barrera que supone la autovía A-38, facilitando el tránsito de peatones y ciclistas entre ambos municipios. En este sentido, Reme Mazzolari explica que “este proyecto refleja nuestra manera de entender las carreteras: infraestructuras seguras, bien integradas en el entorno y pensadas para una movilidad más sostenible”.

Así, el diseño de la estructura se basa en un gran arco central metálico que permite resolver el cruce con garantías de seguridad y eficiencia, minimizando al mismo tiempo el impacto sobre la infraestructura existente.

Esta pasarela forma parte de un programa local para mejorar la conexión entre los dos municipios, que tuvo como primera actuación la rehabilitación integral del puente Alfonso XIII sobre el río Júcar, recuperando esta infraestructura histórica y abriendo la conexión ciclopeatonal con los caminos del entorno y márgenes del río.

Una vez recuperado el también conocido como Pont de Ferro, se ejecutó la pasarela que ha sido premiada; y la actuación global se complementa con la ejecución del tramo final del itinerario entre Fortaleny y Sueca, cuyas obras dieron comienzo el pasado mes de febrero.