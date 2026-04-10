Una drag queen de Alzira compite en un reality que visibiliza la vulnerabilidad del colectivo LGTBIQ+

El talento de Alzira brilla con luz propia en el panorama artístico nacional: Abraham López Escrivà, conocido artísticamente como Alexia Thenight, ha sido seleccionada para formar parte de la nueva temporada de “Regias del Drag España”, el popular reality show que se emite a través de la plataforma YouTube y que se ha consolidado como una propuesta fundamental para la reivindicación del drag como expresión cultural y artística. Esta joven artista de 28 años, nacida en la capital de la Ribera Alta en 1996, asume este reto con el objetivo de llevar su propuesta creativa a un público masivo y poner en valor su trayectoria profesional, que ya cuenta con un importante calado en la capital valenciana. Es la primera vez que participa en un concurso: “Llevo cuatro años trabajando como drag y sacando canciones propias, pero nunca antes me había planteado concursar”. Este año ha decidido presentarse al casting de “Regias del Drag España”: “Esta edición es muy fuerte. Las rivales tienen mucho nivel”, asegura. No obstante, la alzireña está ilusionada con este nuevo trabajo. El primer capítulo del reality es “Meet the Queens” y está disponible ya desde hace cuatro días en YouTube.

Alexia Thenight en una imagen promocional del concurso. / Levante-EMV

Alexia Thenight, que actualmente reside en Valencia, se ha convertido en una de las figuras más reconocibles y queridas de la escena nocturna y cultural de la ciudad. Su carrera ha estado definida por una “búsqueda constante de la elegancia, la belleza estética”, destaca en un comunicado, y, de manera muy especial, por su estrecha vinculación con el mundo de la música. A lo largo de los últimos años, la alzireña ha conquistado los escenarios de clubes emblemáticos del cap i casal como Deseo 54, Piccadilly Downtown Club, Pub Templo o Pub Las Vegas. No obstante, su impacto ha ido más allá del ocio nocturno; su voz se convirtió en un himno de lucha y celebración al ser la intérprete oficial del Orgullo de Valencia con su tema «Revolution de Color», una canción que abandera la visibilidad del colectivo con una energía que ahora busca trasladar a la competición nacional.

Actuaciones semanales en el Teatro Principal de Cáceres

El programa «Regias del Drag España» no es solo un concurso de talentos convencional. Producido por la asociación cultural CuidadoQueTeVeo y bajo la dirección y presentación de la artista Nina Vagina, este formato independiente busca coronar a la que denominan como «heredera del imperio de ilusiones». En esta edición, Alexia Thenight deberá competir con otras ocho artistas procedentes de diversos puntos de la geografía española. A lo largo de siete episodios, las concursantes se enfrentarán a retos creativos de diversa índole que pondrán a prueba su versatilidad, capacidad de improvisación y calidad escénica. El escenario elegido para las actuaciones principales es el imponente Teatro Principal de Cáceres, donde cada participante deberá defender un espectáculo único basado en las temáticas semanales propuestas por la organización.

La estructura del programa garantiza una inmersión total en el proceso creativo de las artistas. Cada capítulo se compone de mini retos, confesionarios privados donde las protagonistas comparten sus miedos y ambiciones, y el plato fuerte: el espectáculo principal seguido de la valoración de un jurado profesional y una batalla de «lip-sync» para decidir quién permanece en la competición. Sin embargo, más allá del componente lúdico, el proyecto destaca por su profundo compromiso social. «Regias del Drag España» aprovecha su altavoz para tratar temas de vital importancia como la salud mental, el bullying, la diversidad de identidad, el amor queer y la realidad de las infancias LGBTQ, convirtiéndose en un espacio de reflexión necesario en la sociedad actual.

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"Un enorme reto personal y profesional"

Para Alexia Thenight, esta oportunidad llega en un momento vital clave. Según sus palabras, participar en este reality ha supuesto "un enorme reto personal y profesional", especialmente al coincidir con una etapa complicada de su vida. La artista alcireña ve en este programa el escaparate ideal para que su música y su visión del drag alcancen nuevas cotas, demostrando que el arte nacido en las calles de Alzira tiene la calidad suficiente para competir en los teatros y plataformas más importantes del país. Con más de medio millón de visualizaciones acumuladas desde su estreno en 2022, el programa promete ser el trampolín definitivo para esta artista que, con orgullo y tesón, llevará el nombre de su ciudad natal a lo más alto del arte drag independiente español.