Las dos fallas de Montroi celebran por primera vez en 27 años las fiestas a la vez

Mientras cientos de falleros de diferentes municipios de la Ribera y otras comarcas se desplazan a Logroño para mostrar la esencia de la fiesta en la capital riojana, las dos comisiones de Montroi se sumergen este fin de semana en sus fiestas josefinas, prolongando el particular calendario fallero de la comarca, y lo hacen por primera vez en 27 años en el mismo espacio temporal, aunque cada una por su lado.

Las dos fallas de Montroi celebran este fin de semana sus fiestas / Levante-EMV

Los ocho kilómetros que separan el casco urbano, donde planta sus monumentos la falla Montroi, la más veterana con más de 50 años de historia, de la urbanización Balcón de Montroi, la demarcación de la comisión homónima que cuenta con 27 años de historia, se convierten en una barrera para coordinar los actos. Nunca hasta ahora habían coincidido, lo que sí posibilitaba la participación de un comisión en actos de la otra y viceversa.

La falla Montroi sacó el miércoles a la calle sus monumentos que llevan la firma del artista Ximo Esteve, que se jubila este año por lo que serán los últimos que planta, explica el presidente de la comisión, Arnau Salvador. Fue el pistoletazo de salida a un amplio programa de fiestas que el jueves contemplaba la recepción que ofrece el ayuntamiento a las dos comisiones, aunque cogió a los integrante de la falla Balcón de Montroi con la “plantà” de una falla que confeccionan los propios falleros y no pudieron asistir.

Los falleros de Balcón de Montroi en los trabajos de la "plantà". / Levante-EMV

La falla de Montroi siempre ha celebrado las fiestas después de San José, si bien en los últimos ejercicios vota cada año en base al calendario, las fechas exactas. En unos casos, una semana después o, si como en este año la Semana Santa llega adelantada, después de la misma. Nuria Herrero y Aina Sala son este año las falleras mayores, que comparten su reinado con Arnau Salvador y Héctor Romero. En el caso de la falla Balcón de Montroi, el presidente Rubén Martínez acompaña a Desirée Sánchez y Aria Cuenca como falleras mayores.

La comisión más veterana y también más numerosa, ya que cuenta con cerca de 300 integrantes, ha previsto para este viernes por la mañana actividades para los niños y celebrará esta noche el festival de paellas, que está previsto que reúna a cerca de 600 comensales, al que seguirá una fiesta en la carpa con la disco-móvil. También los niños centran este viernes las actividades de la falla Balcón de Montroi, que cuenta con unos 120 integrantes.

El sábado ambas comisiones celebrarán el sábado la ofrenda de flores, en el caso de la falla Montroi a la Divina Aurora, patrona de la localidad, mientras que la falla Balcón de Montroi la realiza a la Mare de Déu dels Desemparats.

Ambas comisiones vivirán el domingo la última jornada de las Fallas de 2026, que concluirán por la noche con la “cremà”.

No obstante, el calendario fallero de la Ribera no se cierra en Montroi ya que la falla El Masclet de l’Énova aún cerrará sus fiestas la próxima semana.