Fallece Ángel Crespo, el director que llevó a la banda de Alzira a sus mayores éxitos

Los integrantes de la Societat Musical d’Alzira y los aficionados a la música en general están hoy de luto por el fallecimiento del que fuera director artístico de la entidad durante más de veinte años, Ángel Crespo García, que en su carrera profesional también ha estado vinculado a otras muchas bandas valencianas como las de Vallada, Moncada, Ontinyent, Almoradí o Yátova.

La junta directiva de la SMA ha expresado a través de las redes sociales sus más sentidas condolencias por la muerte de Crespo, natural de Picassent (1965), y que llevó a la banda de Alzira a sus mayores éxitos musicales que también fueron sus mayores éxitos profesionales tras una larga etapa que arrancó en el año 1992 y finalizó “de mutuo acuerdo” en octubre del año 2015, según informó en ese momento la entidad.

La SMA ha recordado que su “dedicación, pasión y compromiso con la música” y con la propia sociedad dejan una huella imborrable en la entidad y sus músicos. “Ha sido una figura clave en el crecimiento y desarrollo musical de generaciones de músicos, así como en la consolidación de nuestro proyecto musical”, expone la entidad en un mensaje publicado en las redes sociales, en el que también traslada todo su apoyo y cariño “a su familia, amigos y a todas las personas que han tenido el privilegio de compartir camino con él”.

La entidad dedica unas palabras de especial cariño a Carles Crespo, hijo de Ángel, que ejerce como profesor de la Societat Musical d’Alzira.