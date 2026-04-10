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Rescatan a cuatro gatos y un hámster en el incendio de una vivienda en Alzira

Los bomberos sofocan un incendio en el que no se han registrado daños personales

Un bombero con un equipo de respiración al sacar de la vivienda a uno de los gatos.

Un bombero con un equipo de respiración al sacar de la vivienda a uno de los gatos. / Consorcio de Bomberos

Óscar García

Efectivos del Consorcio de Bomberos de València han intervenido esta mañana en un incendio que se ha declarado poco después de las 10,30 horas en una vivienda ubicada en la calle José María Llopico de Alzira. No se han producido daños personales, pero los bomberos han rescatado a cuatros gatos y un hámster del interior del piso inundado de humo, según ha informado el consorcio provincial.

Un bombero extrae de la vivienda el hámster.

Un bombero extrae de la vivienda el hámster. / Consorcio de Bomberos

El consorcio ha desplazado cuatro dotaciones de los parques de Alzira y Cullera, así como al Grupo de Rescate en Altura (GERA), bajo el mando del sargento de Alzira.

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