Rescatan a cuatro gatos y un hámster en el incendio de una vivienda en Alzira
Los bomberos sofocan un incendio en el que no se han registrado daños personales
Efectivos del Consorcio de Bomberos de València han intervenido esta mañana en un incendio que se ha declarado poco después de las 10,30 horas en una vivienda ubicada en la calle José María Llopico de Alzira. No se han producido daños personales, pero los bomberos han rescatado a cuatros gatos y un hámster del interior del piso inundado de humo, según ha informado el consorcio provincial.
El consorcio ha desplazado cuatro dotaciones de los parques de Alzira y Cullera, así como al Grupo de Rescate en Altura (GERA), bajo el mando del sargento de Alzira.
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