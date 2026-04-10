Sueca tendrá un nuevo templo del valencianismo: sede de la Penya Che Collons y bar temático dedicado a Puchades

Sueca contará próximamente con un nuevo punto de encuentro para los aficionados al Valencia CF. La Penya Che Collons ha alcanzado un acuerdo con la Sociedad Recreativa El Garbí para establecer en este emblemático local su sede, mientras un grupo inversor impulsará un bar temático dedicado a Antonio Puchades y otros futbolistas suecanos, además de un guiño a los clubes locales.

Sede de la Sociedad Recreativa El Garbí de Sueca. / Levante-EMV

El convenio, suscrito recientemente por ambas entidades, permitirá reforzar la actividad social y deportiva ligada al valencianismo en la comarca y recuperar el protagonismo de uno de los espacios más tradicionales del tejido asociativo suecano.

Logo de futuro bar temático dedicado a la figura de Antonio Puchades. / Levante-EMV

De forma paralela a este acuerdo, la Sociedad Recreativa El Garbí ha firmado también una concesión con un grupo de empresarios e inversores locales para poner en marcha el denominado ‘Tonico Sports Bar’, un nuevo establecimiento hostelero de temática deportiva que aspira a convertirse en referente para los seguidores del club de Mestalla.

Según explican fuentes vinculadas al proyecto, la iniciativa nace con un doble objetivo: consolidar una sede moderna y activa para la peña valencianista y, al mismo tiempo, abrir el local a un público más amplio aficionado al deporte en general. La intención de sus promotores es que el nuevo espacio se convierta en “uno de los principales puntos de encuentro del valencianismo en la Ribera”, además de albergar retransmisiones y eventos deportivos de diversa índole.

El nombre elegido para el establecimiento no es casual. El futuro bar rendirá homenaje a Antonio Puchades, histórico futbolista suecano y una de las mayores leyendas del Valencia CF, quien además fue presidente y uno de los fundadores de El Garbí. “Con la puesta en marcha del Tonico Sports Bar se cierra un círculo mágico entre Antonio Puchades, El Garbí, el valencianismo y Sueca”, señalan desde el grupo impulsor de la iniciativa.

El proyecto contempla una tematización integral del local, con especial protagonismo para la figura de Puchades, así como para otros futbolistas suecanos que han vestido la camiseta valencianista. Además, también habrá guiños a los clubes deportivos locales, con el objetivo de reforzar la identidad deportiva de la ciudad y convertir el espacio en un homenaje permanente a la tradición futbolística suecana.

Las obras de adecuación del local ya han comenzado y avanzan a buen ritmo. Los promotores trabajan con la previsión de inaugurar el nuevo espacio coincidiendo con la celebración del próximo Mundial de fútbol, una fecha señalada que marcará el inicio de una nueva etapa para el valencianismo local y para la actividad social de El Garbí.