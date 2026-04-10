Susto en Alberic: un incendio en una planta industrial moviliza a los bomberos
La rápida intervención de los servicios de emergencias evita que el fuego se propague a las naves colindantes
El incidente se salda sin daños personales
Susto en Alberic. Un incendio en una empresa ha hecho saltar las alarmas por la densa columna de humo negro que ha provocado el fuego. El incidente, que no ha causado daños personales, se ha saldado en cuestión de minutos gracias a la rápida intervención de los bomberos y a la propia configuración de seguridad de las naves.
El fuego se ha producido minutos antes de la 21:00 horas, y se ha sofocado rápidamente. Hasta el lugar se han desplazado, además de los efectivos de Bomberos, patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, que han colaborado en la extinción para evitar que el fuego se propagase a otras naves colindantes. La planta incendiada corresponde a la empresa Rafibra, según ha podido saber Levante-EMV.
La importancia de las zonas de seguridad
Además del despliegue de los efectivos de Emergencias, la propia estructura de la empresa ha jugado un papel determinante en el control del fuego. Las instalaciones cuentan con zonas de seguridad diferenciadas y separadas, lo que ha limitado el alcance del incendio y ha evitado consecuencias de mayor gravedad.
El propio alcalde de Alberic, Toño P. Carratalá, se ha desplazado hasta la zona para supervisar las tareas y trasladar el apoyo institucional a los propietarios, y ha emitido un comunicado en sus redes sociales.
Tal como narra el edil, nada más conocer el incendio, los propietarios de la empresa también se han personado en el lugar para tratar de colaborar con los efectivos en la emergencia y agilizar los trabajos de extinción.
Según las primeras inspecciones, se trata de un incidente puntual. A pesar del susto inicial, todo apunta a que el suceso no afectará al funcionamiento normal de la empresa, que podrá retomar su actividad habitual próximamente, según explica el alcalde de la localidad.
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