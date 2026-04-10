La UD y el Ciutat d'Alzira alcanzan un acuerdo de fusión

La anhelada fusión entre la UD Alzira y el Ciutat d’Alzira Futbol Base está a punto de ser una realidad. Ambos clubes anunciarán oficialmente el acuerdo el próximo miércoles a las 18’30 h. en la sala de prensa del estadio Luis Suñer Picó. Ambas entidades seguirán teniendo número federativo diferente y sus respectivas equipaciones, pero estarán regidas por una directiva conjunta.

La llegada del empresario alzireño José Vicente Hurtado a la directiva azulgrana para tomar las riendas de la cantera alzirista ha supuesto el paso definitivo para que ambas entidades hayan llegado a un acuerdo definitivo. La buena sintonía con el presidente rojinegro Santi Garés ha acercado las posturas con mayor facilidad de lo que fue en el pasado.

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En 1997 se creó el CF L’Alquerieta como alternativa al conjunto alzireño y años después pasó a renombrarse como Ciutat d’Alzira Futbol Base para ampliar su espectro y no ceñirse al populoso barrio alzireño. Ya en 2005 como informó este periódico, bajo la presidencia de Pepe Bartolomé empezó a haber los primeros intentos de unión que con el paso de los años no habían llegado a fructificar por los egos de unos y otros dirigentes. Ahora se creará un megaclub con más de 50 equipos -en la actualidad la UD Alzira tiene 34 conjuntos y el Ciutat 21- sin que hayan de quitarse uno a otro futbolistas.