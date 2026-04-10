Vecinos de Turís reclaman "blindar" el término frente a las centrales fotovoltaicas y consenso para decidir su ubicación

Cerca de 200 personas han secundado este viernes la concentración convocada por la Plataforma el Castellet frente al Ayuntamiento de Turís para reclamar a las autoridades municipales que modifiquen las normas subsidiarias para “blindar el territorio” frente a la “amenaza” que representan para el modelo de vida y la economía local los proyectos de grandes centrales fotovoltaicas que se pretenden implantar en el término municipal. La preocupación se centra ahora en los cuatro proyectos presentados por la empresa Torrent Energy que ocuparán terrenos en Turís, Montserrat, Picassent y Torrent. La plataforma considera esta división un fraccionamiento de una megacentral para minimizar el impacto ambiental, económico y social y alerta del impacto que tendrá no solo sobre suelo agrícola protegido sino también sobre urbanizaciones como Cañar, Les Blasques y Cortitxelles.

Algunos de los participantes en la concentración celebrada esta tarde en Turís. / Rafa Puchades

La plataforma ha reclamado abiertamente al gobierno local que reaccione ante lo que considera una actitud pasiva frente a estos proyectos y escuche a las urbanizaciones, comunidades de regantes, cooperativas y el pueblo en general para decidir de manera conjunta cual es la ubicación menos perjudicial para este tipo de macroproyectos energéticos”, ha señalado Daniel Filaberto, agricultor de profesión y presidente de la plataforma. En concreto, se ha emplazado a seguir el ejemplo de Godelleta y se delimite un área para la instalación de energías renovables que tenga el menor impacto posible.

Durante las intervenciones que se han producido durante la concentración se han dirigido las críticas hacia el Partit Independent de Turís (PIT), miembro del gobierno más favorable a los proyectos de fotovoltaicas, aunque también al PP. La plataforma considera que la instalación de una pancarta contra las fotovoltaicas en el ayuntamiento que impulsó el actual alcalde, el popular Paco Ricau, “no aporta nada” si se queda en ese gesto. El respaldo a las fotovoltaicas divide a los socios de gobierno, si bien la plataforma considera excesivamente tibia la actitud del PP, que incluso participó en una anterior concentración en agosto de 2024 contra la proliferación de megacentrales fotovoltaicas en el término municipal, algunas de las cuales se han descartado. En la concentración de este viernes no se ha dejado ver ningún miembro del equipo de gobierno.

Impacto en urbanizaciones y suelo agrícola

“Hoy alzamos la voz no solo por nuestro paisaje, sino por nuestras casas, nuestras familias y nuestra forma de vida”, ha señalado Claudia González, vecina de la urbanización Les Blasques que ha leído la primera parte del manifiesto que reclama una regulación del uso del suelo y garantizar una planificación que tenga en cuenta a la ciudadanía. “La amenaza de grandes plantas fotovoltaicas no solo transforma el campo: transforma nuestra vida cotidiana”, ha señalado, mientras detallaba que si finalmente se materializan los proyectos, urbanizaciones como Cañapar, Les Blasques o Cortitxelles “se verían rodeadas por extensiones industriales de placas, alterando su esencia para siempre”. González ha expresado la preocupación por el impacto visual y la pérdida de valor de las viviendas, pero también por la sensación de “haber sido ignorados” en este proceso.

Dani Filiberto, por su parte, ha centrado la segunda parte del manifiesto en el impacto sobre la agricultura, principal motor económico de Turís. “Esto no va de quién quiere vender y quién no. Esto no es un conflicto entre vecinos. Va de un modelo energético que se nos está imponiendo, sin tener en cuenta el territorio, ni a su gente, ni su futuro. Un modelo que transforma campos de vida en espacios industriales, sin escuchar ni respetar al pueblo”. El presidente de la plataforma ha señalado que “la inacción y la falta de información” de algunas instituciones están permitiendo este cambio. “Cuando no se informa, cuando no se defiende el territorio, también se está decidiendo… pero en contra del pueblo”, ha señalado, antes de exigir al Ayuntamiento de Turís la redacción de unas normas subsidiarias o la regulación a través de un Plan General de Ordenación Urbana que tenga en cuenta la opinión de los afectados para decidir de forma conjunta la ubicación menos perjudicial.

La plataforma reclama el apoyo municipal para combatir legalmente el proyecto reactivado por Torrent Energy.