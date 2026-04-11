El Alzira se juega este sábado gran parte de sus opciones de permanencia ante el Jove Español

Buena parte de las opciones de permanencia de la UD Alzira en Tercera RFEF pasan por el encuentro que le enfrentará el sábado a las 18’30 h. en el Luis Suñer Picó al Jove Español. El equipo de Sant Vicent del Raspeig es el conjunto más en forma de la parte media baja. En los últimos ocho partidos ha ganado cinco, empatado dos y perdió contra el At. Saguntino el domingo cuando ganaba en el minuto 76. Para el exguardameta del Alzira y ahora entrenador de porteros del Jove, Aurelio, buena parte de la mejora está en la incorporación de Luis Ortiz. El exlateral derecho que se retiró en este club hace dos temporadas con 47 años “aporta oficio, tranquilidad al equipo si vienen mal dadas y mucha confianza y garra. Ha sido vital en el cambio”.

Los de Sant Vicent del Raspeig saben “que no va a ser un partido fácil porque cualquier equipo puede ganar y les explico lo que es jugar en el Luis Suñer Picó”, indica el exportero francés. Jaime Pérez tendrá tres bajas muy importantes por sanción, el medio centro Ahmed, el lateral derecho Marcos Núñez y el Interior izquierdo Sami. Los alicantinos tienen en el veterano Montejo su principal bastión ofensivo con 15 goles. Solo cuatro jugadores más suman el resto de goles: Álex Pérez y Borja Iñiguez (4), Precious 3 y Barrachina 2.

En la UD Alzira hay ilusión tras dos partidos con la portería a cero, hecho que no se producía desde hacía dieciséis meses. “Teníamos que centrarnos sin balón y dotar de más músculo al centro del campo”, explica Pascu Domingo. El técnico de Riba-roja sabe que el Jove es “un equipo que corre pocos riesgos, de juego directo, que aprovecha las segundas jugadas y abre campo con los extremos”. Pascu recupera a Jefrie después de dos partidos sancionado. “He hablado con él y tendré que decidir si lo alineo como central o como lateral izquierdo”. Manu Castillo ya está disponible después de dos meses lesionado “aunque obviamente no está al 100%”. Tanque y Dieguito siguen con molestias por el golpe en las costillas y la pubalgia, respectivamente, “pero jugarán lo que puedan. Cuento con ellos”, indicó el técnico blaugrana.

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La jornada la cerrará el Castellonense el domingo a las 18 h. en la ciudad deportiva José Manuel Llaneza contra el Vila-real C. Los de Iñaki Rodríguez ya sabrán el resultado del At. Levante que abre la jornada el sábado a las 11’45 en Soneja.