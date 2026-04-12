Opinió
Per una Atenció Primària pública i de qualitat a la Ribera
Àngels López
Es denomina Atenció Primària, al pilar bàsic del Sistema de Salut Públic, on es produeix el primer contacte de les persones amb el sistema sanitari. Els llocs on es produeix el contacte són els centres de salut i els consultoris.
El dia 12 dabril es celebra el Dia Internacional de l’Atenció Primària, per reivindicar una Atenció Primària forta, ben finançada i amb els recursos professionals i materials adequats, essent l’eix vertebrador del Sistema Sanitari Públic .
L’Atenció Primària ha d’oferir a la ciutadania una atenció integral, durant tota la vida, des del naixement, fins la mort, passant per totes i cadascuna de les etapes de les persones, acompanyant-les en totes les circumstàncies de la vida, amb la promoció i protecció de la salut, la prevenció i la gestió de les malalties, amb el tractament i la rehabilitació necessaris, per a que les persones no hagen d’acudir a urgències o a l’hospital, per falta de solució a les seues necessitats i pel bon funcionament de tot el Sistema Sanitari Públic.
El deteriorament progressiu que està produint-se en el Sistema Sanitari Públic, s’evidència diàriament amb la falta de professionals, la dificultat per obtenir una cita, les llistes d’espera quirúrgiques i per a realitzar proves com les ecografies, que produeixen una disminució de la qualitat assistencial. El baròmetre Sanitari de 2025, del Ministeri de Sanitat, situa a la Comunitat Valenciana, com una de les pitjor valorades, per baix de la mitjana, considerant que funciona mal i necessita canvis estructurals importants.
Demores de fins a 15 dies per una consulta
Millorar l’Atenció Primària passa per facilitar l’accés a les citacions, en l’actualitat, poden tardar fins a 15 dies en poder aconseguir una consulta a demanda per a Medicina de Família en la Ribera. En moltes ocasions esta consulta ja no es necessària, per estar resolta la necessitat o per haver buscat una altra «solució» com acudir a urgències. Poder contactar per telèfon o per la APP amb els centres de salut, és imprescindible.
També ha de ser prioritari, dotar de suficients professionals per donar una bona assistència sanitària. Encara que, segons la Direcció de la Ribera, la plantilla de Medicina de Família està coberta, estan sense cobrir 9 baixes laborals i falten 9 pediatres en els centres de salut. Però si tenim en compte les recomanacions de les societats científiques, per a reduir la sobrecàrrega assistencial, caldria augmentar la plantilla en 7 pediatres més i 32 places de Medicina Familiar, per a poder tindre més temps de consulta.
Un altre factor a tindre en compte és la falta d’estabilitat del personal i les successives rotacions dels professionals. Comptar amb una plantilla estable de Medicina de Família, Pediatria, Infermeria, Personal d’Admissió..., facilita el coneixement sanitari, social, laboral, econòmic... dels pacients, incrementant la qualitat de l’assistència sanitària que es presta.
Un altre element a tindre es compte és la Salut Mental, tant en la infància, com en l’adolescència, en els adults i en les persones majors, evitant l'excessiva medicalització i prioritzant una atenció psicològica de qualitat. La detecció precoç ha de ser primordial, per abordar el problema, facilitant una ràpida recuperació i evitant la cronificació.
L’Atenció Primària no sols ha de tenir en compte la situació sanitària de la ciutadania, sinó que, per a ser realment eficaç, ha de tenir en compte els determinants socials, que incideixen directament en la qualitat de vida i en la incidència de les malalties. És important saber quina alimentació tenen les persones, les condicions de la vivenda, disposar d’aigua potable, la participació en els Programes de Prevenció del Càncer de Mama, de Colon, de Cèrvix, l’entorn laboral, l’accés al sistema educatiu, el temps lliure, és a dir la vulnerabilitat, l’exclusió social i l’index de pobresa. Estos Determinants de la Salut, afecten directament tant a la incidència de les malalties, com a l’esperança de vida, com a la capacitat econòmica d’adquirir els medicaments necessaris per als tractaments de les malalties. Barris com l’Alquerieta a Alzira, El Raval a Algemesí, El Cortijo i Villarrubia a Carlet, El Raval a Cullera..., han de disposar de plans específics per millorar la qualitat de vida i de la seua salut. La obesitat, la diabetis o les limitacions de mobilitat, poden tindre fins a 10 punts de diferència entre els barris més desfavorits i els més rics. Estes diferències també es manifesten en la qualitat de vida de les persones que tenen una malaltia, ja que la capacitat d’acompanyament, els recursos econòmics, els coneixements, l'accessibilitat de la vivenda, van a condicionar, directament, la recuperació de les persones.
Participació ciutadana
Per últim ressaltar la importància de la participació de la ciutadania, a traves de les associacions de pacients, associacions de veïns, associacions culturals, clubs esportius, sindicats..., en el coneixement de les necessitats de les persones i la millora del sistema sanitari Públic. S’han de continuar constituint els Consell de Salut de Zona Bàsica, com un espai de participació ciutadana, per unificar un llenguatge comú per a la promoció de la salut, anàlisi de la situació de salut i necessitats de la ciutadania, dissenyant els Mapes d’Actius i prioritzant les accions per aplicar les millores en salut, en cada zona bàsica. De les onze Zones Bàsiques que componen La Ribera, estan constituïdes Cullera, Carlet, Benifaió i Sueca. Estan pendent de constitució les dos zones d’Alzira, Algemesí, Alberic, l’Alcúdia, Carcaixent i Alginet.
En conclusió, cal reforçar l’Atenció Primària, augmentant el finançament, en l’actualitat la Conselleria de Sanitat Valenciana inverteix en sanitat 1.586,38€, per habitant, una de les pitjors finançades, mentre que Euskadi inverteix 2.373,27€ per habitant. Millorar la gestió per a cobrir les necessitats de la ciutadania, facilitant un accés ràpid a les consultes de Medicina de Família i una disminució de la demora en les proves diagnostiques de l’hospital, per a que els problemes de salut no empitjoren i tinguen més fàcil resolució. Reforçar les plantilles i dotar dels mitjans necessaris als professionals, per a que disposen de més temps i millors condicions per atendre les necessitats de les persones, tenint en compte l’envelliment de la població, la soledat no desitjada, el canvi climàtic, la contaminació, la falta d’habitatge i tots els determinants socials. Reforçar i enfortir la Salut Pública amb la Promoció de la Salut, la prevenció de la malaltia i el foment dels Consells de Participació Ciutadana.
Des de la Plataforma per la Defensa i Millora de la Sanitat Pública de La Ribera, reafirmem el nostre compromís amb la Sanitat Pública de Qualitat i amb un model d'Atenció Primària veritablement accessible, equitatiu, comunitari, de qualitat i centrat en les necessitats de les persones.
- Hallan muerto de una puñalada a un hombre en plena calle en Burjassot
- Investigan la muerte de un hombre tras consumir alfa en un encuentro sexual en Benetússer
- El hombre muerto en el encuentro sexual de Benetússer intentó huir de su agresor tras haber sido encerrado en una habitación
- Llegan las lluvias y el barro a Valencia: la Aemet indica las horas en las que lloverá más y hasta dónde bajarán las temperaturas
- Buenas noticias para los valencianos: el próximo festivo del calendario laboral permite un puente de 3 días
- Llega el cambio en el tiempo de València: la Aemet prevé polvo en suspensión, caída de las temperaturas y lluvias
- Batalla campal en la Saïdia: 'Los vecinos tenemos miedo
- Antonio Carmona: «Soy un sobreviviente: después de lo que me pasó, subirme a un escenario es el secreto de la vida»