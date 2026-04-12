La Policía Local de Sueca identifica a un presunto autor de agresión y amenazas e interviene un arma sin licencia

La Policía Local de Sueca ha identificado al presunto autor de un episodio de agresión y amenazas ocurrido recientemente en la localidad, en una actuación que se ha saldado además con la intervención de un arma de aire comprimido para la que el implicado carecía de la preceptiva licencia municipal.

Según han informado fuentes policiales, los hechos se produjeron tras recibirse un aviso que alertaba de un comportamiento violento. Una vez localizado el sospechoso, los agentes procedieron a su identificación y al registro de sus pertenencias, en el que hallaron una pistola de aire comprimido —catalogada como arma de cuarta categoría— que no estaba debidamente autorizada.

Ante esta situación, los efectivos policiales procedieron a la inmediata confiscación del arma, conforme a la normativa vigente, y a la instrucción de las correspondientes diligencias por un presunto delito de agresión y amenazas, así como por la tenencia irregular del arma.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de determinar las medidas a adoptar en función de los hechos investigados.

Seguridad ciudadana

Desde la Policía Local han reiterado su compromiso con la seguridad ciudadana y la convivencia en Sueca, subrayando la importancia de la colaboración vecinal para prevenir este tipo de incidentes. Asimismo, recuerdan la obligatoriedad de cumplir con la normativa en materia de tenencia de armas, incluso en el caso de las consideradas de menor peligrosidad.

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La actuación se enmarca dentro de los dispositivos habituales de vigilancia y respuesta ante situaciones que puedan alterar la tranquilidad en el municipio, en una línea de trabajo que, según destacan, seguirá siendo prioritaria para garantizar la seguridad en las calles.