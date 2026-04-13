El alcalde replica que el único proyecto solar que queda en Turís tiene un impacto "casi nulo" en suelo de cultivo

El alcalde de Turís, Paco Ricau, no entiende la concentración contra las centrales fotovoltaicas celebrada el viernes por la plataforma el Castellet a la puerta del ayuntamiento cuando, asegura, mantiene firme su postura contraria a la instalación de placas solares en terrenos “cultivados” y cuando, subraya, las dos cooperativas de Turís manifestaron en un acto público que los proyectos de Torrent Energy, “los únicos que se mantienen con incidencia en el término municipal (…) no les preocupaban especialmente porque no iban a mermar su producción”. Ricau asegura que el impacto de las centrales proyectadas por Torrent Energy sobre suelo de cultivo en Turís “es casi nulo” -la empresa impulsa cuatro centrales que también abarcan suelo en Monterrat, Picassent y Torrent- y asume la previsible instalación “como un mal menor, sin dejar de ser un mal”. El munícipe descarta impulsar la modificación de las normas subsidiarias para intentar obstaculizar estos proyectos ya que, según incide, el propio abogado que llevaron las cooperativas a aquella asamblea “dijo que no serviría para nada”.

“Yo soy agricultor, tengo hijos y nietos y no quiero que lo vean todo lleno de placas solares, estoy en contra de las placas solares cuando supongan un perjuicio para la agricultura, pero también entiendo que son necesarias. Qué podemos hacer contra el ministerio o contra la Generalitat Valenciana que son los que al final autorizan estos proyectos. Nosotros hemos protestado y hemos presentado todas las alegaciones que ha hecho falta, no entiendo la concentración porque yo estoy con ellos, pero en este caso la empresa ha cogido un sector mayoritariamente abandonado, con terrenos no cultivados y si algún propietario que sí mantiene la tierra no quiere vender se lo saltan y lo dejan fuera. No podemos obligar a nadie a tomar una decisión sobre su propiedad”, incide Paco Ricau.

El alcalde admite la diferencia de criterio entre los socios del equipo de gobierno, con un grupo independiente (PIT) más favorable a estos proyectos frente a la posición más crítica del PP, aunque asegura que esa diferencia de criterio no afecta a la estabilidad de la coalición.

Cerca de 200 personas participaron el viernes en una concentración convocada por la Plataforma El Castellet para reclamar una modificación de las normas subsidiarias de Turís que “blinden el territorio” frente a la “amenaza” al modelo de vida y la economía local que representan las centrales fotovoltaicas que se han proyectado en el término. Los manifestantes, que alertaban tanto del impacto sobre las urbanizaciones como Cañar, les Blasques y Cortitxelles, como sobre el paisaje y la agricultura, reclamaban al ayuntamiento que escuchara su oposición y consensuara qué emplazamiento del término municipal podría ser el menos perjudicial para autorizar la instalación de placas solares.

Rafa Puchades

Rebaja del IBI a las cooperativas

Ricau se remonta a una asamblea en la que, según expone, un abogado que habían buscado las cooperativas estimó en cerca de 200.000 euros el coste de recurrir por la vía contencioso administrativa estos proyectos. Recuerda que el ayuntamiento ya expuso a la petición de colaboración que no podía dar dinero a las cooperativas para financiar esos recursos pero que, como contrapartida, sí rebajó el IBI un 25 % a las dos cooperativas por un período de ocho años aunque, augura, “será de por vida porque nadie se atreverá a modificarlo”. El alcalde recuerda que ese mismo abogado dejó claro que una modificación de las normas subsidiarias “no serviría para nada” por lo que incide en no comprender la concentración del viernes. “No participé porque vinieron a hacerme la protesta a mi”, señala Ricau, que sí secundó una concentración en el verano de 2024 contra la proliferación de proyectos de fotovoltaicas. Entonces formaba parte del gobierno, aunque no ostentaba la alcaldía. También incide en que las principales megacentrales que entonces estaban sobre la mesa se han ido descartando como la de Edetanotum y las dos de Startkraf (Los Predios y Los Hierros).

“El problema no está en las placas, lo tenemos en Bruselas, que quiere acabar con la agricultura y que venga todo de Marruecos, de Sudáfrica o de Chile, pero la gente no se da cuenta”, señala Paco Ricau, que intuye un intento de politizar el movimiento contra las centrales fotovoltaicas “y sería lo peor que puede pasar”.