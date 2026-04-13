La banda de tambores de la cofradía Oración en el Huerto de Alzira gana el concurso nacional de Monzón

La banda de tambores de la cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto de Alzira se ha alzado este sábado con el primer premio en la categoría de mayores del III Concurso Nacional de Bombos y Tambores “Ciudad de Monzón”, en una cita que reunió a ocho formaciones de distintos puntos de España.

El certamen, organizado conjuntamente por el Ayuntamiento de Monzón y la Asociación Sambalá, se consolida como el único concurso de estas características en la provincia de Huesca, contando con una notable participación y un alto nivel musical entre las bandas asistentes.

El jurado estuvo compuesto por cuatro percusionistas profesionales de reconocido prestigio, entre los que se encontraban Juan Gabriel Pastor, procedente de Mula (Murcia), el profesor de percusión del Conservatorio de Alcañiz, así como Sergio Calavia y Ángel Mójica, percusionista de la conocida charanga Artistas del Gremio.

Tras las actuaciones, el jurado decidió otorgar a la cofradía alzireña de la Oración de Jesús en el Huerto el primer premio, el segundo fue para El Torico de Teruel y el tercero para Salesianos de Andorra.

La cofradía alzireña llegaba a Monzón tras el histórico segundo premio obtenido unos días antes en el LIX Concurso Nacional de Híjar.