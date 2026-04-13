El Castellonense cae en Vila-real, pero sigue líder destacado, y el Alzira gana para aferrarse a la salvación

Jornada redonda para la UD Alzira ya que la victoria por 1-0 sobre el Jove Español le mantiene fuera de los puestos de descenso directo mientras que, con los resultados que se registraban en Segunda RFEF, el décimoquinto lugar que ocupa actualmente el equipo de Pascu Domingo no le supondría descenso por arrastre a la Lliga Comunitat.

Por su parte, el Castellonense caía 3-0 en su visita a Vila-rael, un resultado que no impide que el equipo de Iñaki Rodríguez siga destacado al frente de la tabla ya que el Atlético Levante no había pasado del empate en Soneja un día antes, por lo que los ribereños siguen al frente de la tabla con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo clasificado y siete sobre el tercero, en este caso, el Saguntino.

En el caso del Alzira, la derrota del Crevillent ante el Atzeneta sitúa a los de la Vall d’Albaida empatados con los azulgrana, pero acerca a los ribereños a dos puntos del Crevillent, mientras que el Jove Español queda a tres, el Roda a cuatro y el Hércules B a cinco, cuando quedan doce puntos en disputa.

El Alzira resolvió con otro golazo de Traver al estilo ys emejanza del que consiguió en la primera vuelta en Sant Vicent del Raspeig, un cañonazo desde 25 metros que perforó la portería alicantina.

Noticias relacionadas

Si para alguien fue especial el partido fue para el delegado del equipo, Toni Hernández, que recibió de manos del vicepresidente, Rafa Asensio, una camiseta del Alzira, conmemorativa de los 500 partidos que cumplió la pasada semana como delegado de equipo de la UD, cargo que comenzó a ejercer en 2012, dos años después de iniciar su trabajo como secretario del club. Recibió la camiseta con su nieto Unai en brazos, el socio más joven de la UD Alzira con apenas unos días de vida.