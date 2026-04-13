La Filarmónica Beethoven de Campo de Criptana gana el certamen nacional de bandas de Cullera

La Banda de Música Filarmónica Beethoven de Campo de Criptana se ha adjudicado el LXXVIII Certamen Nacional de Bandas de Música ‘Ciudad de Cullera', enmarcado en las Fiestas Mayores de Cullera, que ha llenado una vez más la ciudad de la mejor música bandística. El certamen ha vuelto a demostrar su capacidad de adaptación en una edición atípica, en la que la meteorología obligó a suspender el tradicional desfile de bandas. En su lugar, el jurado acordó otorgar un premio extraordinario a la mejor interpretación de pasodoble de libre elección, que también recayó en la banda de Música Filarmónica Beethoven de Campo de Criptana.

Los 539,8 puntos otorgados por el jurado permitieron a la Filarmónica Beethoven conquistar el primer premio del certamen, mientras que la Asociación Musical Banda Municipal de Música de Daimiel conseguía un total de 384,9 puntos y obtuvo el segundo puesto tras una intensa jornada musical marcada por la exigencia y la atención al detalle.

El concurso contaba este año únicamente con dos participantes, que defendieron un programa de gran complejidad técnica en el que la obra obligada se convirtió en el auténtico eje de la competición. En ausencia del desfile, todas las miradas se centraron en el escenario, donde cada matiz cobró una relevancia especial ante un auditorio especialmente atento.

La interpretación de “El mirall de la joventut”, del compositor Saül Gómez Soler, se erigió como el momento clave del certamen. Concebida expresamente para esta edición, la partitura plantea un recorrido sonoro que evoca la energía, la incertidumbre y la intensidad emocional de la juventud.

Con una escritura rica en contrastes, la obra combina pasajes de gran brillantez con otros de carácter más introspectivo, exigiendo a las bandas precisión técnica, equilibrio sonoro y capacidad expresiva. Los juegos de dinámicas, los cambios de textura y la complejidad rítmica pusieron a prueba la solidez de ambas formaciones, que ofrecieron versiones diferenciadas pero igualmente solventes.

El pasodoble sustituye al desfile

La suspensión del desfile —uno de los elementos más emblemáticos del certamen desde 1947— obligó a reformular el concurso. El pasodoble, símbolo de la tradición bandística valenciana, pasó así a ocupar un papel central.

El premio a la mejor interpretación de pasodoble de libre elección fue para la banda de Música Filarmónica Beethoven de Campo de Criptana por su versión de “Antañona”, de Fernando Tormo Ibáñez que logró conectar con el público por su elegancia y carácter.

Una historia que se reinventa

La cita musical, profundamente arraigada en la identidad de Cullera, suma así un nuevo capítulo a su historia. No es la primera vez que el certamen se enfrenta a imprevistos: músicos veteranos recuerdan ediciones marcadas por el viento, que obligaba a sujetar las partituras, o incluso apagones que pusieron a prueba la profesionalidad de las bandas.

De la tradición a la vanguardia

La inclusión de obras como “El mirall de la joventut” evidencia la transformación del repertorio a lo largo de las décadas. De las primeras ediciones, centradas en transcripciones clásicas y pasodobles tradicionales, se ha pasado a un modelo que impulsa la creación contemporánea y sitúa a Cullera como referente para compositores y directores.

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Con el respaldo de entidades históricas como la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera y el Ateneo Musical de Cullera, el certamen mantiene intacto su prestigio dentro del panorama nacional.