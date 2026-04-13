Los hornos de Algemesí 'se apuntan' a la Setmana de la Taronja

Algemesí vuelve reivindicar su producto estrella con la tercera edición de la Setmana de la Taronja. Esta iniciativa, impulsada conjuntamente por las concejalías de Promoción Económica, Agricultura, Cultura y Educación, tiene como objetivo reforzar un sector emblemático del municipio y fomentar el consumo de producto local a través de los hornos tradicionales, que este año vuelven a incrementar su participación y serán nueve los que ofrecerán dulce elaborados con naranja.

Como novedad, esta edición incorpora el “Dia de la Taronja al Col·le”, una propuesta desarrollada en colaboración con los centros educativos del municipio. Así, el próximo 15 de abril, los centros han hecho un llamamiento a las familias para que los niños y niñas lleven un almuerzo elaborado con naranja, con el fin de promover hábitos saludables y poner en valor este producto desde las edades más tempranas.

Un año más, del 13 al 19 de abril, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia oferta de dulces elaborados con naranja local en nueve hornos tradicionales del municipio, dos establecimientos más que al certamen anterior: Pastelería Monar, Dulce Carola, Forn San Benedicto, Forn Sant Antoni, Forn-Pastelería Cerdà, Forn de Forn, Panalgi, El Pecaet y Dahu.

La programación incluye un nuevo ciclo de conferencias en el salón de actos del Consell Local Agrari que se abrirá el miércoles, 15 de abril, a las 18.30 horas con la participación del secretario autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Vicente Tejedo, quien presentará el nuevo plan de ayudas de la Generalitat. Estas ayudas contemplan una línea directa de hasta 6.000 euros por hectárea, con el objetivo de facilitar la replantación de cultivos permanentes y la recuperación del potencial productivo en las parcelas más afectadas por la riada del pasado 29 de octubre de 2024.

Al acabar, Pablo Aleza, coordinador de la Unidad de Citricultura del Departamento de Citricultura y Mejora Vegetal del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), presentará la conferencia “Varietats de mandariner obtinguts a l’IVIA per al futur citrícola en la Ribera».

El jueves, 16 de abril, se celebrarán las siguientes conferencias: “El aguacate, ¿sustituto del caqui o el cítrico?”, a cargo del técnico agrícola Daniel Álvarez; “Resultados de experimentación en la finca Sinyent en cítricos y aguacate: variedades y manejo agronómico”, a cargo de Carlos Montesinos, responsable de Innovación y Transferencia en Finca Sinyent y, finalmente, el vicepresidente segundo de AVA-Asaja, Bernardo Ferrer, protagonizará la conferencia “Situación actual de la citricultura valenciana”.

El concejal de Agricultura, Marcos Giner, ha señalado que esta iniciativa «también llega en un momento clave para nuestro campo, puesto que, después de los efectos de la riada, muchos campos del término municipal continúan a la espera de su regeneración y, por lo tanto, es fundamental acelerar los trabajos para que los labradores puedan recuperar su actividad con normalidad. En este sentido, desde el ayuntamiento continuaremos exigiendo que las actuaciones avancen con rapidez, especialmente en aquellas parcelas que todavía dependen de la intervención de Tragsa, con el objetivo que ningún campo se quede atrás y que el sector citrícola de Algemesí pueda volver a ser motor económico del municipio».

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Por su parte, el alcalde de Algemesí y titular del área de Promoción Económica, José Javier Sanchis, ha señalado que la Setmana de la Taronja «continúa creciendo año tras año, tanto en participación como en alcance. El incremento de hornos participantes refuerza el vínculo con nuestro tejido comercial, mientras que iniciativas como el ‘Día de la Naranja en el Cole’ nos permiten educar en el consumo de producto local desde la base. Además, la presentación del nuevo plan de ayudas suponen un impulso importante para el sector agrícola local en un momento clave para su recuperación».