La lluvia obliga a suspender actos clave en el arranque de las fiestas de Cullera

Cullera ha iniciado su semana grande marcada por la inestabilidad meteorológica. La lluvia ha obligado este domingo a reorganizar y suspender algunos de los actos más destacados de las fiestas mayores, generando incertidumbre entre vecinos y visitantes en uno de los momentos más esperados del calendario festivo.

La iglesia de los Santos Juanes acogió el responso y el besamanos organizado como alternativa a la aurora del Raval. / Levante-EMV

El pasado sábado, la climatología dio una tregua que permitió celebrar con normalidad la tradicional bajada de la imagen de la Virgen de la Encarnación, conocida popularmente como la Moreneta, si bien por la noche el ayuntamiento canceló la actuación de una orquesta al no pasar el montaje los controles técnicos de seguridad. Sin embargo, el cambio de tiempo no tardó en llegar y ya durante la jornada del domingo comenzaron a producirse las primeras alteraciones en la programación.

Uno de los actos más afectados fue la participación de las dos sociedades musicales de la localidad en el certamen de bandas de música de Cullera. El evento, que habitualmente se celebra al aire libre, tuvo que trasladarse al interior del auditorio municipal para garantizar su desarrollo. Asimismo, la actuación de flamenco, a cargo de De Marco y la de Lorena Santos y David Jiménez, prevista para la noche del domingo fue aplazada para este lunes, ante la imposibilidad de celebrarse en condiciones adecuadas.

La decisión más significativa se adoptó durante la madrugada del domingo al lunes. La tradicional aurora del Raval de Sant Agustí, uno de los actos más arraigados y emotivos de las fiestas, tuvo que ser suspendida debido a la lluvia. Este acto, en el que la Virgen recorre algunas de las barriadas más populares de la localidad, fue sustituido por un responso y un besamanos en la iglesia de los Santos Juanes.

El Ayuntamiento de Cullera, en coordinación con la Junta del Patronato, tomó la decisión atendiendo a las previsiones meteorológicas y con el objetivo de preservar la seguridad de los participantes y el patrimonio festivo.

En este contexto, la jornada de este lunes, dedicada a San Vicente Ferrer, patrón de la localidad, se vive con la mirada puesta en el cielo. Vecinos y vecinas afrontan el día previo a la festividad principal con la esperanza de que el tiempo dé una tregua y permita recuperar, en la medida de lo posible, el ritmo habitual de unas fiestas que son seña de identidad de la capital turística de la Ribera Baixa.