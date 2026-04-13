La lluvia obliga a trasladar a este lunes la "cremà" de las fallas de Montroi

El mal tiempo de la tarde del domingo aguó el fin de fiesta de las fallas de Montroi, que este año celebraban por primera vez desde que existen las dos comisiones los festejos en un mismo calendario, y provocó que suspendiera la “cremà” de los monumentos.

El ayuntamiento ha comunicado que la “cremà” de la falla Balcón de Montroi se celebrará este lunes a partir de las 19 horas, mientras que el monumento de falla de Montroi, ubicada en el casco urbano, lo hará a partir de las 20 horas.

Montroi es una de las localidades de la Ribera que celebra sus fiestas fuera del calendario convencional. Cuenta con dos comisiones que, por otra parte, hasta ahora, siempre habían celebrado sus fiestas en días diferentes. Este año han coincidido por primera vez después de 27 años, si bien celebran las fiestas por separado dada la distancia de ocho kilómetros que separan la urbanización donde celebra sus fiestas la comisión Balcón de Montroi, del casco urbano, donde planta sus monumentos la comisión más veterana y numerosa, la falla Montroi.