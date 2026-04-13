El Medusa de Cullera amplía el cartel con Andrés Campo y 20 Djs más tras superar los 35.000 abonos

El Medusa Festival pretende volver a marcar el pulso del verano valenciano desde Cullera. A cuatro meses de su celebración, el certamen ya ha superado los 35.000 abonos vendidos y ha alcanzado el 70% de la taquilla online, datos que le consolidan como uno de los eventos musicales con mayor tirón del país.

La organización ha respondido al fuerte ritmo de ventas ampliando la programación con más horas de música y una veintena de nuevos artistas. Entre ellos destaca el nombre de Andrés Campo, uno de los referentes actuales de la escena electrónica nacional, acompañado por incorporaciones como Halö, Chelina Manuhutu, Luxi Villar, Dyen, Mandy, Marsal Ventura o JP Candela.

La duodécima edición del festival se celebrará del 13 al 17 de agosto en el recinto habitual de la playa de Cullera, donde volverán a levantarse ocho escenarios que funcionarán de forma simultánea. Según fuentes de la organización, el evento igualará su propio récord con un cartel que reunirá cerca de 150 DJs, reforzando su posición como el mayor festival dance de España.

El impacto de la demanda ya se deja notar en los servicios asociados. Los alojamientos tipo bungalow para grupos están prácticamente agotados, mientras que las zonas de acampada y el área Camper —habilitada para autocaravanas y furgonetas— mantienen todavía disponibilidad, configurando una oferta pensada para un público diverso y fiel.

En el plano artístico, la ampliación del cartel combina talento emergente y nombres consolidados. Andrés Campo, recientemente reconocido en los Vicious Music Awards, llega tras una intensa gira internacional, mientras que Marsal Ventura aportará su propuesta híbrida de electrónica con instrumentación en directo y vocalistas, en un espectáculo diseñado específicamente para el festival.

Estas incorporaciones se suman a un elenco ya anunciado de primer nivel internacional, con figuras como Tiësto, Dimitri Vegas, Steve Aoki, Carl Cox o Timmy Trumpet, entre otros. Un cartel que, a falta de posibles ajustes de última hora, se perfila como uno de los más ambiciosos de la historia del certamen.

Cullera se prepara, una vez más, para convertirse en epicentro de la música electrónica y en uno de los principales motores turísticos de la Comunitat Valenciana durante el mes de agosto.