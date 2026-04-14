Agroguadassuar abre una ventana al público infantil y familiar con su renovada programación

Guadassuar acogerá del 24 al 26 de abril la XXVIII edición de Agroguadassuar, una cita ya consolidada que este año llega con un formato renovado, más dinámico y con un importante valor añadido tanto para los visitantes como para los profesionales del sector, según destacan fuentes de la organización.

La feria apuesta en esta edición por una organización estructurada en diferentes ámbitos temáticos —Agro Educa, Agro Motor, Agro Camp, Agro Alimentación y Agro Cultura— con el objetivo de ofrecer una experiencia más completa, participativa y adaptada a todos los públicos.

Entre las principales novedades destaca Agro Educa, un espacio dirigido al público infantil y familiar que contará con talleres educativos, actividades participativas y propuestas centradas en la prevención, el reciclaje y el conocimiento del entorno rural.

Por su parte, Agro Motor reunirá exhibiciones y actividades relacionadas con el mundo del motor, incluyendo demostraciones, exhibiciones de minimotos, concentraciones de vehículos clásicos y la esperada presencia del campeonato Drift Spain – Aspar Round 2.

El ámbito Agro Camp volverá a poner en valor el sector agrícola y ganadero con demostraciones prácticas, exhibiciones de maquinaria y oficios tradicionales, mientras que Agro Alimentación ofrecerá degustaciones y presentaciones de productos locales, destacando el concurso nacional de corte de jamón y diferentes experiencias gastronómicas.

La programación se completa con Agro Cultura, un espacio dedicado a las tradiciones y expresiones culturales, con actuaciones musicales, danza, ‘muixerangues’ y espectáculos en directo que convertirán la feria en un punto de encuentro para la cultura popular.

Tres días de intensa actividad

La feria arrancará el viernes 24 de abril con la apertura oficial del recinto ferial y el acto inaugural institucional al Ayuntamiento de Guadassuar. A lo largo del fin de semana el programa incluirá actividades destacadas como exhibiciones de motor, talleres infantiles, degustaciones gastronómicas, actuaciones musicales y espectáculos tradicionales.

Noticias relacionadas

El sábado 25 será una jornada especialmente intensa, con propuestas durante todo el día que combinan deporte, gastronomía y cultura, mientras que el domingo 26 pondrá el punto final con actividades centradas en el motor clásico, la cultura popular y la gastronomía.