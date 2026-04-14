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Alumnos de Italia y Portugal participan en Benifaió en un programa de intercambio educativo

Estudiantes del IES Soler i Godes devolverán la visita el próximo curso

Los alumnos que participan en el programa de intercambio han visitado este martes el Ayuntamiento de Benifaió.

Los alumnos que participan en el programa de intercambio han visitado este martes el Ayuntamiento de Benifaió. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

Trece alumnos de primero, segundo y tercero de ESO, procedentes de Parma (Italia) y Póvoa de Santa Iria (Portugal) se encuentran esta semana en Benifaió gracias al proyecto educativo de intercambio Erasmus Plus con alumnos del IES Enric Soler i Godes.

Este martes han visitado el Ayuntamiento de Benifaió. La alcaldesa, Marta Ortiz, ha recibido a los alumnos participantes, así como a los profesores y profesoras del proyecto para darles la bienvenida al municipio y ofrecerles una visita a las instalaciones municipales y los edificios más emblemáticos de Benifaió como por ejemplo la Torre de la Plaza, la Font de la Carrasca o la Casa Falcó.

Desde la comunidad educativa han explicado que este proyecto educativo se basa en el intercambio de varios conceptos como la sostenibilidad, la digitalización y la inclusión entre los alumnos.

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El primer trimestre del próximo curso escolar alumnos del IES Enric Soler i Godes de Benifaió que forman parte del proyecto viajarán a Portugal y a Italia para completar este intercambio.

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