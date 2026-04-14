Alumnos de Italia y Portugal participan en Benifaió en un programa de intercambio educativo

Trece alumnos de primero, segundo y tercero de ESO, procedentes de Parma (Italia) y Póvoa de Santa Iria (Portugal) se encuentran esta semana en Benifaió gracias al proyecto educativo de intercambio Erasmus Plus con alumnos del IES Enric Soler i Godes.

Este martes han visitado el Ayuntamiento de Benifaió. La alcaldesa, Marta Ortiz, ha recibido a los alumnos participantes, así como a los profesores y profesoras del proyecto para darles la bienvenida al municipio y ofrecerles una visita a las instalaciones municipales y los edificios más emblemáticos de Benifaió como por ejemplo la Torre de la Plaza, la Font de la Carrasca o la Casa Falcó.

Desde la comunidad educativa han explicado que este proyecto educativo se basa en el intercambio de varios conceptos como la sostenibilidad, la digitalización y la inclusión entre los alumnos.

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El primer trimestre del próximo curso escolar alumnos del IES Enric Soler i Godes de Benifaió que forman parte del proyecto viajarán a Portugal y a Italia para completar este intercambio.