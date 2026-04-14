Alzira acoge el domingo una Trobada comarcal que apunta a cifras récord

Alzira acogerá este domingo una Trobada de Centres en Valencià de la Ribera que apunta a cifras récord con la participación de 110 comunidades educativas, el 80 % de las existentes en la comarca, la organización de 160 talleres que se ubicarán a lo largo de la avenida Santos Patronos, eje central de la cita, y una afluencia que se prevé multitudinaria. El presidente de la Coordinadora comarcal de Centres en València, Joan Cortés, ha señalado la consulta convocada el año pasado por la Conselleria de Educación para decidir la lengua base en los centros educativos como uno de los factores que ha activado a las comunidades educativas y fomentado la participación. “La gente se ha dado cuenta de que algo corría peligro, el modelo de enseñanza en valenciano a pesar de que es un modelo de calidad, y se ha activado, la gente se siente más predispuesta a venir porque es un acto festivo pero también reivindicativo después de una consulta innecesaria”, ha señalado Cortés.

Joan Cortés, Alfons Domínguez, Virtuts Piera e Israel Gil, este martes, en la presentación de la Trobada. / Pascual Fandos

El presidente de la coordinadora ha participado este martes con el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y los concejales de Educación y Cultura, Virtus Piera e Israel Gómez, respectivamente, en la presentación de esta segunda Trobada que acoge Alzira tras la celebrada en el año 1995 (la pandemia de coronavirus frustró la de 2020 que también tenía Alzira como sede), y regresa coincidiendo con la celebración de l’Any Jaume I, con motivo del 750 aniversario del fallecimiento del monarca. Alfons Domínguez ha destacado que Alzira se convertirá el domingo en la “capital comarcal del valenciano” y ha augurado una participación “masiva” en una cita que permite “entrelazar dos pilares fundamentales de nuestra identidad como pueblo”, la lengua y la figura de Jaume I.

Joan Cortés se ha mostrado prudente sobre los datos de participación y, más allá de comentar que la presencia de 110 comunidades educativas puede suponer un récord, ha señalado que el principal objetivo es que “Alzira guarde un buen recuerdo de la Trobada, la gente se lo pase y bien y sea un día festivo en el que los niños disfruten”. Los talleres organizados por los diferentes centros educativos, asociaciones y ONG que participan en la Trobada se repartirán a lo largo de la avenida, en los dos sentidos, ocupando un kilómetro lineal.

“Tenim història, som futur” es el lema elegido este año para las Trobadas. La artista alzireña Mai Hidalgo ha sido la encargada de diseñar un cartel anunciador cargado de simbolismo, en el que destaca la representación del Pont de Ferro, “una estructura que une y conecta” que, según ha destacado Israel Pérez, “es lo que representa la Trobada, un espacio de conexión entre personas, entre centros educativos y entre generaciones”. El edil de Cultura ha destacado la apuesta de Alzira por volver a acoger este encuentro comarcal desde la perspectiva de que “la cultura y la lengua son pilares de cohesión social”.

“Venir a la Trobada es venir a cargas las pilas" Joan Cortés — Presidente de la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera

Virtus Piera, por su parte, ha destacado la participación de todos los centros educativos de Alzira, una veintena, con la organización de 40 talleres didácticos en lo que ha definido como “una jornada de intercambio de experiencias lúdicas y pedagógicas”.

Joan Cortés, por su parte, ha incidido que la Trobada de Centres en València ha sido un elemento de cohesión comarcal y que la responsabilidad de la coordinadora es mantener esta cita “que certifica la salud y la fortaleza de la educación en valenciano en la comarca”. “Venir a la Trobada es venir a cargas las pilas y ver que hay mucha gente haciendo lo mismo”, ha señalado el presidente de la coordinadora, que ha reivindicado “un espacio de cooficialidad y la dignidad del valenciano”.

Cortés ha denunciado la falta de apoyo del actual gobierno de la Generalitat a la educación en valenciano y ha señalado que, como como respuesta al cierre de aulas didácticas como la dedicada a Didín Puig en Guadassuar, las Trobadas impulsan un proyecto denominado “Espais de Llengua i Cultura” junto a otro que lleva por lema “Obrint camins al valencià” para mantener la fidelización tras la consulta de la conselleria.