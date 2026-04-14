Gesta del VelaBasket CB Sueca Júnior al clasificarse por primera vez para el campeonato de España

El baloncesto de Sueca ha escrito este fin de semana una de las páginas más brillantes de su historia. El VelaBasket CB Sueca Júnior se ha proclamado subcampeón autonómico y ha conseguido, por primera vez, la clasificación para el Campeonato de España de Clubes, que se disputará en Huelva entre el 26 de abril y el 3 de mayo.

La gesta llegó en una fase final de infarto celebrada en Ondara. Después de una derrota en la primera jornada, el equipo de Sueca afrontaba el último partido con un reto casi imposible: necesitaba ganar por más de 18 puntos al Amics de Castelló para obtener el billete nacional. A pesar de un inicio complicado (3-13), el equipo sacó su carácter y, empujado por más de un centenar de aficionados desplazados hasta la ciudad alicantina -incluso el alcalde de Sueca, Julián Sáez, animó desde las gradas durante el campeonato-, consiguió vencer por 84-60. Este resultado, sumado a la victoria del Valencia Basket (campeón del torneo) sobre el CB L'Horta Godella (tercero), certificó el subcampeonato para los suecanos.

Un proyecto de élite con sello propio

Este éxito sin precedentes marca un antes y un después en el deporte local y llega de la mano de VelaBasket. El proyecto, impulsado por la familia Espert-Vela, ha dotado al CB Sueca de una estructura profesional propia de la élite. Durante todo el fin de semana en Ondara, los jugadores han sido acompañados por un equipo multidisciplinar que incluye psicólogos, preparadores físicos, fisioterapeutas y expertos en el área deportiva y educativa, garantizando una formación integral 360°.

Actualmente, VelaBasket está construyendo en Sueca sus nuevas instalaciones, que contarán con tres pistas profesionales, una clínica deportiva de última tecnología, gimnasio, zonas de ocio y una residencia para 150 deportistas. El resultado de este fin de semana es la prueba de que los fundamentos deportivos del proyecto ya están dando sus frutos.

Cita con la historia en Huelva

Con esta clasificación, el VelaBasket CB Sueca entra en el olimpo del baloncesto de formación. En Huelva, los jóvenes suecanos compartirán cartel con los clubes más prestigiosos de España, como Real Madrid, Movistar Estudiantes, Unicaja, Baskonia, Barça, Joventut de Badalona, Girona Bàsquet o Valencia Basket.

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"Es un hito que va más allá del resultado; es la confirmación que el baloncesto en Sueca ha subido en su profesionalización", afirman desde la dirección de VelaBasket. El equipo viajará a Huelva con la ilusión de haber roto su techo histórico y querer continuar soñando en grande.