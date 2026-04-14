La instalación de un sistema antiinundaciones mantendrá cerrado el acceso a Benifaió desde la A-7 durante dos meses

Un sistema de bombeo para facilitar la evacuación de las aguas que se acumulan cuando se registran fuertes precipitaciones intentará evitar las cíclicas inundaciones en el paso inferior de la transitada avenida Reyes Católicos de Benifaió, el acceso a la ciudad desde la A-7, que permanecerá cerrado durante dos meses mientras se ejecutan las obras.

Personal técnico del Ayuntamiento de Benifaió y del departamento de Servicios de Conservación y Explotación del Área de Carreteras de la Diputación de Valencia ya han coordinado la ejecución de las obras que se llevarán a cabo en este paso inferior para evitar inundaciones en este punto del municipio.

Concretamente, se van a efectuar reparaciones y se va a implantar un nuevo sistema de drenaje que supone la instalación de un sistema de bombeo para facilitar la evacuación de las aguas que se acumulan en los fuertes períodos de lluvias fuertes, según ha informado fuentes municipales.

El Ayuntamiento de Benifaió ha mantenido diferentes reuniones con personal de la Diputación de Valencia para coordinar las obras y el corte del paso inferior a vehículos durante un periodo aproximado de dos meses, según se detalla en el proyecto de obra. Así del 20 de abril hasta el 19 de junio estará cortado al tráfico este tramo de vía.

La alcaldesa de Benifaió Marta Ortiz ha declarado que “estas decisiones siempre causan molestias, pero los vecinos y vecinas de Benifaió sabemos lo importante que son estas obras también para nuestro municipio”. Ortiz ha agradecido a la Diputación de Valencia “su disposición en llevar a cabo estas obras reivindicadas por el ayuntamiento y que, junto a las obras del ministerio en el drenaje sobre las vías del tren, actualmente en fase de licitación, propiciarán que Benifaió sea un pueblo más protegido frente a inundaciones”.

Vías alternativas de acceso

La Diputación está realizando una campaña informativa del corte y de las vías alternativas para facilitar el acceso al municipio, así como información detallada a las empresas de los polígonos que acceden desde esta vía.

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En concreto, para el acceso desde el Sur se establecen como vías alternativas la A7 (Salida 366), CV-525, CV-42. Para salida hacia la zona Sur las vías alternativas serán la CV-42, CV-525 y la A7. Para el acceso desde zona Norte las vías serán la A7 (salida 356), CV-42 y la AP 7 (salida 532). La salida hacia zona Norte será la CV-42.