El Inter Alpesa de rugby rompe los pronósticos y se planta en la gran final

Hay victorias que valen una clasificación y otras que trascienden el resultado para convertirse en una declaración de intenciones. La del Inter RC Alpesa este pasado sábado pertenece, sin duda, a la segunda categoría. El equipo de la Ribera-Valldigna firmó una de esas gestas que definen temporadas al imponerse por 14-22 al CR San Roque Raminatrans en la semifinal del play-off de la Primera Territorial Masculina, disputada en el campo de rugby El Río, en València.

El triunfo no solo otorga el billete para la gran final, sino que rompe todos los pronósticos previos. El San Roque partía como claro favorito, avalado por sus dos victorias en la liga regular (19-29 y 23-34) y por su solidez competitiva. Sin embargo, el rugby volvió a demostrar que no siempre gana quien llega con mejores números, sino quien sabe competir en los momentos decisivos.

El encuentro arrancó con el guion esperado: dominio del conjunto valenciano y un Inter obligado a resistir. Dos golpes de castigo transformados por Unai Collados en los minutos 4 y 14 colocaban un inquietante 6-0 en el marcador. Pero lejos de descomponerse, el Inter mantuvo la calma, ordenó su juego y esperó su momento.

La reacción llegó en el minuto 19, cuando Víctor Sieres firmó el primer ensayo del conjunto visitante. Aquella acción cambió el rumbo del partido. Apenas seis minutos después, Luis Gustavo Aguirre culminaba una nueva acción ofensiva para poner por delante a su equipo y encender definitivamente la esperanza.

El Inter no se conformó con la remontada. En el tramo final de la primera parte dio un golpe casi definitivo al encuentro. Aguirre, en estado de gracia, volvió a ensayar en el minuto 34, y la posterior transformación de Juan Cruz Mirabal estiró la ventaja hasta un 6-17 que reflejaba la superioridad visitante en ese momento. Antes del descanso, San Roque recortó diferencias con un nuevo golpe de castigo (9-17), manteniendo el partido abierto.

Madurez y oficio para cerrar el pase

La segunda mitad fue un ejercicio de madurez competitiva. Consciente de la importancia de cada acción, el Inter supo jugar con inteligencia, contener las acometidas del rival y minimizar errores en un contexto de máxima tensión.

San Roque, como había demostrado durante la temporada, intentó imponer su ritmo tras el descanso, pero se encontró con un bloque sólido, disciplinado y convencido de sus opciones. El paso de los minutos jugaba a favor de los visitantes, que no perdieron en ningún momento la compostura.

El golpe definitivo llegó en el minuto 73. De nuevo, Luis Gustavo Aguirre apareció para firmar su tercer ensayo de la tarde y colocar el 9-22 que prácticamente sentenciaba la semifinal. El San Roque aún tuvo tiempo de responder con un ensayo de Denis Gavrilov en el minuto 78, pero ya era demasiado tarde para cambiar el destino del partido.

Ni siquiera el final tenso, con tarjetas amarillas para ambos equipos en los últimos instantes, alteró una victoria que el Inter había sabido construir desde el trabajo colectivo y la fe.

Más allá del marcador, el éxito del Inter RC Alpesa es el reflejo de un proyecto sólido y comprometido. El equipo presentó una alineación equilibrada, con una delantera trabajadora y una línea de tres cuartos eficaz, y contó además con el acierto del cuerpo técnico en la gestión de los cambios, que mantuvieron el nivel físico y competitivo hasta el final.

Este pase a la final adquiere aún más valor si se analiza el contexto de la temporada. El conjunto ha tenido que sobreponerse a numerosas lesiones y a una plantilla mermada, hasta el punto de que el segundo equipo tuvo que renunciar a su competición en Tercera Territorial para reforzar al primer equipo.

En este escenario, la aportación de jugadores procedentes de la cantera y del filial ha sido clave para sostener el rendimiento del grupo. El Inter ha sabido reinventarse jornada a jornada, construyendo una identidad basada en el esfuerzo colectivo, la solidaridad y la resiliencia.

Una final para soñar

El premio a este recorrido será una final de alto nivel. El Inter RC Alpesa se enfrentará el próximo 19 de abril al Akra Bárbara, que superó al XV Murcia en la otra semifinal. El conjunto alicantino partirá como favorito por su trayectoria durante la temporada, pero la gesta lograda ante San Roque ha cambiado la percepción sobre el equipo de la Ribera-Valldigna.

El Inter llegará como visitante, pero con la confianza reforzada y la convicción de que es capaz de competir contra cualquier rival.

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Con la ilusión intacta y la moral en lo más alto, el INTER RC Alpesa afronta ahora la gran cita con la ambición de seguir haciendo historia.