La lista de espera triplica las plazas en algunos ciclos del instituto de FP de Alzira

La formación profesional “tiene una aceptación muy alta” en estos tiempos. Tanta que el CIPFP Luis Suñer de Alzira, centro de referencia del área territorial de la Ribera del Xúquer, podría tener un 60 % más de alumnos si no fuera porque “se ha quedado pequeño y está mal ubicado”. La vicedirectora del instituto de FP Luis Suñer de Alzira, Rosana Marín, asegura que existen listas de espera que triplican el alumnado existente, es el caso de los módulos de mecatrónica y comercio internacional, “con mucha demanda”. En los cursos de administración y finanzas se podría “duplicar la matrícula”, igual que en comercio y transportes. Otras especialidades muy solicitadas son gestión administrativa, transportes y logística e instalaciones frigoríficas y climatización. La imposibilidad física de ampliar grupos obliga a crear listas de espera y dejar a alumnos pendientes de que se generen bajas. De cara al futuro, el centro prevé crecer hasta los 1.200 alumnos, un 30 % más. Existe ya una propuesta para el traslado del instituto a la zona de Tulell y ya se ha solicitado un centro nuevo a la Conselleria de Educación, dice Marín. No obstante, tras los recientes cambios realizados en este departamento el proceso se ha quedado parado.

La oferta del CIPFP Luis Suñer es muy amplia. Pero aún podría serlo más ya que existen algunas especialidades que tienen salida profesional en la comarca y no se ofrecen en la actualidad en el centro por la falta de espacio, asegura Marín. “Nuestra previsión de crecer es más incontrolable que en los colegios o los institutos de Secundaria, donde saben qué alumnos suben de curso cada año”, dice. El problema de la matrícula sobrevenida que se da en los centros educativos de Alzira, donde no dejan de entrar estudiantes nuevos a lo largo del curso y que se ha convertido en un hecho diferencial de la educación en la capital de la Ribera Alta, también se da en la FP y “los recién llegados cada vez son muchos más”, comenta la vicedirectora.

Alumnado de toda España

En la última década el alumnado del CIPFP Luis Suñer ha crecido por encima del 42 %, pasando de 610 a 869 entre 2015 y 2026. “Actualmente la formación profesional está muy aceptada”, asegura Marín. “A través de la FP puedes acceder directamente a los estudios universitarios, con la posibilidad de homologar la formación ya realizada”, añade. El instituto Luis Suñer cuenta con doble turno y ofrece formación presencial y semipresencial. Las ramas con más tirón son administración y gestión, comercio y marketing, e instalación y mantenimiento. Todas ellas cuentan con salida profesional: “Cuando se ofrece un ciclo formativo es porque hay capacidad empresarial en la Ribera”, explica Marín. El centro cuenta con alumnado de la Ribera y de comarcas vecinas como la Costera, la Vall d’Albaida e incluso l’Alcoià. En el caso de los cursos semipresenciales, “tenemos alumnado de toda España”. Algunas de las especialidades ofrecen la posibilidad de completar dos ciclos formativos de grado superior en tres años, como ocurre con transporte y logística y comercio internacional, calefacción e instalaciones frigoríficas y producción de calor y administración y finanzas y asistente de dirección, lo que representa un gran atractivo para los estudiantes, según explica la vicedirectora.

El Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) Luis Suñer de Alzira lleva más de cuarenta años centrado en la formación profesional y es el centro de referencia en la comarca. Ofrece itinerarios formativos completos en diferentes ramas de alta demanda, con formación presencial y semipresencial, con ciclos de grado básico, medio y superior, así como también un curso de especialización de ciberseguridad en entornos de las tecnologías de operación. Entre sus servicios se encuentra la orientación, a través de la Oficina de Información y Orientación Profesional, que se encarga de atender a cualquier persona que tenga dudas o inquietudes sobre su futuro académico o profesional y cuyos responsables mantienen contactos contactes con instituciones, empresas y entidades para conocer las demandas del mercado laboral y compartir líneas de trabajo.