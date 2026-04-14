Las obras para eliminar el cuello de botella que agrava las inundaciones en Alzira arrancarán antes de acabar el mes

Las obras de ampliación del barranco de la Casella que incluyen el derribo y construcción de un nuevo Pont de Xàtiva para eliminar un cuello de botella que aumenta la vulnerabilidad de Alzira frente a inundaciones arrancarán finalmente antes de que concluya el presente mes de abril, si no surgen nuevos contratiempos para gastar los cinco millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado de 2023 asignaron a la dirección general del Agua de la Generalitat Valenciana para financiar el proyecto. El acta de replanteo, el último trámite previo al inicio de las obras, ya se ha firmado y fuentes de la Conselleria de Agricultura y Agua han confirmado que la previsión es iniciar los trabajos la última semana de abril.

Vista del barranco de la Casella desde el puente que se prevé desplazar aguas arriba para eliminar el cuello de botella. / C. Llorca Ibáñez

La administración autonómica adjudicó en agosto de 2025 en un mismo lote tanto la redacción del proyecto como la ejecución de las obras por un importe de 4.833.729 (IVA incluido) tras una larga negociación con los ayuntamientos de Alzira y Carcaixent para definir la reordenación que comporta el derribo del actual Pont de Xàtiva -el actual paso sobre el barranco de la antigua carretera CV-41- y su desplazamiento aguas arriba con el objetivo de crear un paso más amplio para el agua. El plazo de ejecución global que se establecía en el contrato era de 17 meses, si bien estaba previsto que los cinco primeros se consumieran en la redacción del proyecto.

Tres constructoras presentaron oferta para adjudicarse el proyecto, si bien la conselleria se decantó por la propuesta de la firma sevillana Arpo, que ofrecía el tramo más largo de ampliación de encauzamiento (45,10 m). La propuesta provocó incluso un requerimiento de la Administración para que justificara lo que consideraba una oferta «anormalmente baja» y que la mercantil defendió en base a «los ahorros en los procedimientos de construcción de su alternativa, que permiten menos costes de material y personal».

Las obras de ampliación del barranco y construcción del nuevo puente se financiarán con los cinco millones de euros asignados en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para mejorar la seguridad de Alzira contra inundaciones, gracias a las gestiones que en su momento realizó la Federació d’Associació de Veïns d’Alzira con diferentes grupos parlamentarios que se materializaron en una enmienda de Esquerra Republicana a los presupuestos.

La propuesta que debía desarrollar el proyecto de ejecución contempla la demolición del actual Pont de Xàtiva y la construcción de un nuevo paso más amplio aguas arriba y la reordenación del enlace entre la CV-50 y la actual avenida de Carcaixent (antigua CV-41), que conservará el acceso desde la CV-50 por este punto.

También está prevista la demolición del antiguo Molí de Montagud, una vez el ayuntamiento ha anulado la protección, para mejorar la capacidad de desagüe del barranco y de un grupo de inmuebles ubicados a la entrada del camino de Vilella afectados por el nuevo enlace vial.