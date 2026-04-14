El palista de Sueca Vicent Tortajada se impone en el descenso del Sella de pádel surf

El palista de Sueca Vicent Tortajada (Club Deportivo Parres) se coronó en el Sella en máster 40-49. Tortajada se impuso en el Descenso del Sella de pádel surf, una de las pruebas más prestigiosas de esta modalidad, puntuable para la Federación Internacional de Piragüismo. Tortajada, que se había impuesto hace dos semanas en el Campeonato de Valencia-Liga del Mediterráneo en Sueca, demostró que está totalmente adaptado al pádel surf, deporte que practica desde hace año y medio, después de toda una vida entrenando y compitiendo en kayak.

La salida, que se realizaba desde tierra, no fue del todo ideal para el ribereño, pero pudo subir a la embarcación entre los quince primeros. No había que precipitarse porque la carrera era muy larga, casi veinte kilómetros, y “había entrenado muchísimo y estaba en muy buena forma”, asegura, por lo que pudo mantener la calma y empezar a marcar un buen ritmo.

Poco a poco fue remontando y pasando a rivales, hasta que a falta de pocos kilómetros superó a Miquel Roige (Moloka SUP Club), su entrenador, y siguió hacia adelante.

“Al llegar a la altura de Miquel reduje la velocidad para descansar un poco, pero él mismo me dijo que continuara a ritmo de crucero porque me veía muy bien”, reconoce Tortajada, que, efectivamente, aún tenía mucha gasolina, ya que siguió aumentando la diferencia.

Llegó primero a meta, con 1 h 22 m 27 s, con casi dos minutos y medio sobre Roige y casi cinco sobre el tercero, Borja Fernández, del Nacosta Watersports. Además, como prueba del enorme nivel que tiene ahora mismo Tortajada, finalizó tercero absoluto a sus 46 años y enfrentándose a rivales que podrían ser sus hijos.

“Es una de las medallas que más valoro desde que compito, ya que en kayak en el Sella me quedé varias veces a las puertas del podio en veterano, y en sénior estuve alguna vez entre los doce primeros. El Sella es la prueba más prestigiosa del mundo en el descenso de ríos”, cuenta emocionado.

En lo que resta de temporada, Vicent Tortajada se ha marcado varios objetivos: el primer fin de semana de mayo, el Campeonato de España (Vilanova i la Geltrú); el Europeo en Creta (Grecia) a finales de septiembre; el Mundial en Sabaudia (Italia) a mediados de octubre, y durante todo el año, diversas pruebas de la Liga Europea.