La Policía Local de Algemesí recupera en dos operaciones 730 kg de cítricos y objetos personales sustraídos

La Policía Local de Algemesí ha dado a conocer los detalles de dos recientes y exitosas operaciones llevadas a cabo en el municipio a través de un comunicado de prensa. Una de las actuaciones más relevantes en estos últimos días ha estado protagonizada por la Unidad Medioambiental, cuyos agentes, "mientras realizaban labores de vigilancia en el término", detectaron la presencia de un "vehículo sospechoso" que despertó las alarmas de los efectivos. En el preciso momento en que la patrulla procedió a aproximarse al lugar para realizar las comprobaciones pertinentes, se produjo una reacción inmediata por parte de los sospechosos: "los dos ocupantes salen huyendo a la carrera, dejando atrás el vehículo" ante la inminente presión policial.

Los agentes inmovilizaron el vehículo con un cepo. / Levante-EMV

Al inspeccionar el interior del automóvil abandonado, los agentes hallaron "una sorpresa en su interior", concretamente una carga de "730 kg de naranjas sustraídas" que pretendían ser introducidas de forma ilícita en el mercado, según informa el comunicado del cuerpo de seguridad. Ante el hallazgo flagrante de la mercancía, "los agentes proceden a confiscar todas las naranjas y a inmovilizar el vehículo mediante la colocación de un cepo, evitando así su retirada" por parte de los autores o posibles cómplices. La eficacia de esta operación se vio refrendada poco después cuando, ante la imposibilidad de recuperar el coche, "el titular del vehículo se personó en dependencias policiales, donde se realizan las diligencias correspondientes por los hechos". Con estas acciones, la Policía Local de Algemesí subraya que "continuamos trabajando por la protección de nuestro entorno y el sector agrícola", pilar básico de la economía local.

Detención del sospechoso de sustraer bienes personales en un domicilio de Algemesí. / Levante-EMV

Por otro lado, la efectividad del cuerpo se puso de manifiesto también en una "actuación rápida" motivada por la colaboración ciudadana. El incidente comenzó cuando "una mujer alerta de ruidos en su vivienda y, al comprobar qué ocurre, sorprende a un hombre en el interior sustrayendo sus pertenencias", generando un aviso inmediato a la central. El informe policial especifica que el presunto delincuente "había accedido previamente escalando hasta un primer piso" y, tras ser descubierto por la propietaria, "huye saltando por la ventana". La respuesta de las unidades fue ejemplar, ya que "gracias a la descripción aportada, la patrulla actuó con rapidez y localizó al sospechoso en los alrededores" en pocos minutos. Durante el registro, se confirmó la autoría del robo al descubrir que "entre sus pertenencias llevaba ocultos varios objetos de la víctima: dos teléfonos móviles, gafas de sol y un bolso", elementos recuperados para su devolución. Como resultado, "el hombre fue detenido inmediatamente como presunto autor del delito", en lo que el comunicado define como "una intervención eficaz que demuestra la importancia de avisar rápidamente y la coordinación policial para proteger la ciudadanía".