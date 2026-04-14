La Ribera se consolida como referente en tratar la obesidad severa con más de 400 cirugías bariátricas

El Hospital de la Ribera ha superado las 400 cirugías bariátricas desde que inició su programa en 2013, consolidándose como un referente en el tratamiento quirúrgico de la obesidad severa. Recientemente, el hospital ha incorporado el sistema de cirugía robótica Hugo, con el que ya se han realizado más de 30 intervenciones, aumentando la precisión en todos los casos y, sobre todo, en los de mayor complejidad.

La cirugía bariátrica tiene como finalidad reducir el tamaño del estómago o modificar el tránsito digestivo para facilitar una pérdida de peso duradera. Sus beneficios van más allá del descenso ponderal, ya que contribuye a mejorar enfermedades como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial o la apnea del sueño.

En el Hospital de la Ribera se emplean técnicas como la gastrectomía vertical (sleeve) y sobre todo el bypass gástrico, considerada la técnica gold standard, ambas seleccionadas en función de las características y necesidades de cada paciente.

La obesidad mórbida, definida por un índice de masa corporal superior a 40 kg/m², repercute de forma importante en la esperanza de vida. Se asocia a patologías como hipertensión arterial, diabetes, síndrome de apnea del sueño, dislipemia y a un mayor riesgo de desarrollar diversos tipos de cáncer. Esta carga de enfermedad explica la necesidad de un abordaje integral y, en determinados casos, la indicación de la cirugía bariátrica.

Estas intervenciones están indicadas en casos de obesidad severa, habitualmente cuando el índice de masa corporal es igual o superior a 40. También se recomiendan en pacientes con un IMC (Índice de Masa Corporal) desde 35 cuando existen comorbilidades relevantes. Suelen plantearse cuando los tratamientos convencionales como modificación de hábitos, dieta, ejercicio y abordaje médico, no han logrado un control adecuado del peso o de las patologías asociadas.

Un equipo multidisciplinar

El programa se sustenta en un equipo multidisciplinar formado por cirujanos, endocrinólogos, nutricionistas, psicólogos, anestesistas y enfermería especializada.

La preparación previa incluye una evaluación completa del estado de salud, del comportamiento alimentario y del impacto emocional de la obesidad. Además, se refuerza la educación nutricional y el acompañamiento psicológico para facilitar la adaptación al cambio de hábitos.

En este sentido, el Hospital de la Ribera realiza charlas grupales impartidas por enfermería y dirigidas a pacientes que van a someterse a cirugía bariátrica, con el objetivo de acompañarles y prepararles en esta etapa con mayor seguridad y confianza. En estas charlas se les resuelve las dudas antes de la intervención

En estas intervenciones, los cirujanos bariátricos emplean técnicas mínimamente invasivas y, de forma creciente, la tecnología robótica Hugo. Este sistema ofrece una visión ampliada del campo quirúrgico, mayor estabilidad y precisión en los movimientos y una ergonomía superior para el cirujano. Estas ventajas resultan especialmente relevantes en pacientes con obesidad extrema o de mayor complejidad anatómica, en los que el acceso puede ser más exigente.

Tras la cirugía, se establece un seguimiento estrecho para asegurar una correcta adaptación a la alimentación progresiva, monitorizar la evolución del peso y verificar la mejoría de las comorbilidades. Esta supervisión prolongada es clave para mantener los resultados y prevenir complicaciones.

La cirugía robótica aporta beneficios adicionales, como una recuperación más confortable, menor sangrado y del dolor postoperatorio. Estos avances permiten abordar con mayor seguridad a pacientes complejos y mejorar su experiencia quirúrgica.

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El jefe del Servicio de Cirugía del Hospital de la Ribera, Javier del Pino, ha afirmado que “la cirugía bariátrica transforma la vida de los pacientes gracias a un enfoque integral y un seguimiento continuo”. El doctor del Pino ha añadido que “la incorporación del robot HUGO supone un gran paso adelante, ya que aporta precisión, seguridad y mejores resultados en los casos más exigentes”.