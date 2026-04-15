150 escolares llenan de música y ritmo la Plaza Mayor de Alzira en el ensayo del programa “Musiqueando”

Mucho ritmo, buena música y divertidos bailes han sorprendido esta mañana a los asiduos y paseantes en la Plaza Mayor de Alzira. Unos 150 escolares alzireños han animado con sus canciones, coreografías y percusión este espacio, durante el ensayo general de “Musiqueando”, un proyecto educativo que saca la música de los centros educativos para compartirla con la ciudadanía. Cuatro escuelas de Alzira -Ausiàs March, Blasco Ibáñez, García Lorca y Luis Vives- desarrollan este programa a lo largo de este curso entre el alumnado del último ciclo de primaria, como continuación a un proyecto en el que ya han participado en ediciones anteriores, algunos desde hace más de un lustro. Los escolares, junto con sus profesores de música, han aprovechado este encuentro para perfeccionar sus interpretaciones y prepararse para el encuentro “Musiescola”, que se celebrará la semana que viene en Castelló de la Ribera.

Alumnos de cuatro colegios de Alzira han ensayado esta mañana su participación en "Musiqueando". / C. Llorca Ibáñez

“Musiescola 2026" es la decimoprimera edición de este encuentro musical de escuelas que, un año más, acoge el municipio de Castelló de la Ribera. Este proyecto educativo, que reúne a miles de alumnos y docentes, incluye seminarios de organización y jornadas de convivencia musical que se desarrollan a lo largo del curso. Las actividades se centran alrededor de la música en los centros escolares y culminan en el encuentro que tiene lugar la semana que viene en Castelló.

Uno de los momentos del ensayo desarrollado en la Plaza Mayor de Alzira. / C. Llorca Ibáñez

“Es mucho más que varios encuentros musicales y artísticos de alumnado y profesorado de primaria de centros de casi todas las comarcas valencianas, es una experiencia educativa y artístico musical que nace de la iniciativa del profesorado de música, que con ilusión y entusiasmo, dedicamos todos nuestros esfuerzos para llevar a cabo un proyecto de convivencia musical escolar”, destaca una de las profesoras encargadas del proyecto Musiqueando en Alzira. El programa se concreta en varios encuentros de alumnado de educación primaria, donde todo aquello relacionado con la música tiene cabida dentro y fuera del escenario.