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Alumnos del IES Sant Vicent Ferrer de Algemesí trabajan la 'desintoxicación digital' a través de un proyecto europeo

El instituto protagoniza una doble movilidad Erasmus+ en Alemania con alumnos y profesores con proyectos que apuestan por una gestión saludable de los dispositivos tecnológicos y la inclusión educativa

Alumnos del IES Sant Vicent Ferrer han participado en Hamburgo en el proyecto de desintoxicación digital.

Alumnos del IES Sant Vicent Ferrer han participado en Hamburgo en el proyecto de desintoxicación digital. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

El Instituto de Educación Secundaria Sant Vicent Ferrer de Algemesí ha llevado a cabo recientemente una doble movilidad europea en Alemania, combinando la participación de un grupo de alumnado en Hamburgo y de un equipo de docentes en Grevenbroich. Esta actuación, enmarcada dentro del programa Erasmus+, reafirma la apuesta del centro por la internacionalización, la innovación educativa y la formación integral tanto del alumnado como del profesorado, destacan fuentes del instituto.

Un grupo de alumnos de cuarto de ESO y primero de Bachillerato se desplazó a la ciudad de Hamburgo para participar en un proyecto centrado en la desintoxicación digital y la gestión saludable de los dispositivos tecnológicos. Durante la semana, los jóvenes trabajaron junto al alumnado de la escuela asociada Otto Hahn Schule y del Liceo Scientifico e Linguistico Statale de Ceccano (Italia), bajo el lema ‘Digital Detox’.

La primera jornada incluyó actividades dinámicas creadas por el alumnado alemán, una recepción por parte de la dirección del centro y una autoevaluación de los hábitos digitales. El segundo día combinaron meditación, trabajo por objetivos de desintoxicación digital y una actividad de sensibilización sensorial en Dialoghaus Hamburg, donde experimentaron el día a día de una persona invidente. El tercer día pusieron en práctica el aprendizaje yendo a comprar y cocinando recetas elegidas por ellos mismos, sin hacer uso de nuevas tecnologías.

Una de las experiencias más destacadas fue la colaboración con alumnado de Hamburgo y de Ceccano (Italia), que culminó con una actuación en un concierto para todo el instituto de acogida, un ejemplo claro del valor añadido de los proyectos europeos.

Job shadowing en Grevenbroich: observación docente para mejorar la inclusión y la digitalización.

Paralelamente, las profesoras Eva Márquez y Eva Wiltshire realizaron una estancia de ‘job shadowing’ en la ciudad de Grevenbroich. Durante la semana, observaron metodologías y estrategias relacionadas con la inclusión educativa, la digitalización de los centros y la prevención del absentismo escolar.

Fueron recibidas por la directora del centro de acogida y asistieron a diversas clases para conocer el ambiente de aula. También participaron en actividades prácticas con maquetas científicas y observaron clases impartidas en inglés, como estudios de política, una muestra del enfoque multidisciplinar e internacional del centro.

Las docentes vuelven con nuevas ideas y perspectivas para enriquecer su práctica profesional y transferir a su instituto las buenas prácticas aprendidas.

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Fuentes del IES Sant Vicent Ferrer destacan que con estas dos acciones simultáneas el centro demuestra “su firme compromiso con la apertura a Europa y con una educación de calidad que prepara a los jóvenes para los retos de la sociedad actual, al tiempo que apuesta por la formación continua de su profesorado como motor de mejora educativa”.

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