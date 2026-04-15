Alumnos del IES Sant Vicent Ferrer de Algemesí trabajan la 'desintoxicación digital' a través de un proyecto europeo

El Instituto de Educación Secundaria Sant Vicent Ferrer de Algemesí ha llevado a cabo recientemente una doble movilidad europea en Alemania, combinando la participación de un grupo de alumnado en Hamburgo y de un equipo de docentes en Grevenbroich. Esta actuación, enmarcada dentro del programa Erasmus+, reafirma la apuesta del centro por la internacionalización, la innovación educativa y la formación integral tanto del alumnado como del profesorado, destacan fuentes del instituto.

Un grupo de alumnos de cuarto de ESO y primero de Bachillerato se desplazó a la ciudad de Hamburgo para participar en un proyecto centrado en la desintoxicación digital y la gestión saludable de los dispositivos tecnológicos. Durante la semana, los jóvenes trabajaron junto al alumnado de la escuela asociada Otto Hahn Schule y del Liceo Scientifico e Linguistico Statale de Ceccano (Italia), bajo el lema ‘Digital Detox’.

La primera jornada incluyó actividades dinámicas creadas por el alumnado alemán, una recepción por parte de la dirección del centro y una autoevaluación de los hábitos digitales. El segundo día combinaron meditación, trabajo por objetivos de desintoxicación digital y una actividad de sensibilización sensorial en Dialoghaus Hamburg, donde experimentaron el día a día de una persona invidente. El tercer día pusieron en práctica el aprendizaje yendo a comprar y cocinando recetas elegidas por ellos mismos, sin hacer uso de nuevas tecnologías.

Una de las experiencias más destacadas fue la colaboración con alumnado de Hamburgo y de Ceccano (Italia), que culminó con una actuación en un concierto para todo el instituto de acogida, un ejemplo claro del valor añadido de los proyectos europeos.

Job shadowing en Grevenbroich: observación docente para mejorar la inclusión y la digitalización.

Paralelamente, las profesoras Eva Márquez y Eva Wiltshire realizaron una estancia de ‘job shadowing’ en la ciudad de Grevenbroich. Durante la semana, observaron metodologías y estrategias relacionadas con la inclusión educativa, la digitalización de los centros y la prevención del absentismo escolar.

Fueron recibidas por la directora del centro de acogida y asistieron a diversas clases para conocer el ambiente de aula. También participaron en actividades prácticas con maquetas científicas y observaron clases impartidas en inglés, como estudios de política, una muestra del enfoque multidisciplinar e internacional del centro.

Las docentes vuelven con nuevas ideas y perspectivas para enriquecer su práctica profesional y transferir a su instituto las buenas prácticas aprendidas.

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Fuentes del IES Sant Vicent Ferrer destacan que con estas dos acciones simultáneas el centro demuestra “su firme compromiso con la apertura a Europa y con una educación de calidad que prepara a los jóvenes para los retos de la sociedad actual, al tiempo que apuesta por la formación continua de su profesorado como motor de mejora educativa”.