“Complim 40 anys i seguim somniant”. El sueño que animó al maestro Josep Gregori allá por el año 1985 a crear en Alzira una editorial que publicara libros en valenciano sigue vivo, sólido y con la mirada puesta en el futuro con ambición. Como mínimo, para otros cuarenta años. Es un mensaje repetido este miércoles en la gala festiva con la que Edicions Bromera ha cerrado la conmemoración de su 40 aniversario en la que el público ha vibrado literalmente con la música de La Fúmiga y Naina y en la que se ha rendido homenaje a los autores, maestros y profesores, libreros y personas que de una forma u otra han estado vinculadas a la editorial desde sus inicios con el convencimiento de la gran aportación realizada a la construcción de un sistema literario en valenciano y la perspectiva de seguir en el camino.

El acto conducido por el actor Nelo Gómez ha tenido momentos de humor, diversión, especialmente con la actuación en directo de los vocalistas de La Fúmiga, Artur Martínez y Jose Beteta, que ha levantado de las butacas varias veces a las cerca de 750 personas que se han dado cita en el Gran Teatro de Alzira, pero también otros emotivos, como cuando se ha sorprendido a Gregori con un libro que dedicó a la actual directora de Bromera, Sandra Capsir, cuando era una niña de quinto de Primaria y el fundador de la editorial promocionaba sus publicaciones, o con la 'foto de familia' de la actual plantilla de la empresa, formada por más de medio centenar de trabajadores.

Bromera festeja sus 40 años de vida con ganas de más / Agustí Perales Iborra

Sandra Capsir ha querido poner el foco en su intervención en que Bromera es una "experiencia compartida", desde la perspectiva que cada uno de los presentes tiene su particular relación con la editorial, y el carácter colectivo de este 40 aniversario: “La celebración de Bromera es la celebración de un éxito colectivo de carácter social, cultural y empresarial. Más allá de las cifras, celebramos todo aquello que Bromera ha ayudado a construir durante cuarenta años: un ecosistema literario en valenciano sólido y diverso, y una forma de leer, de enseñar y de querer la lengua”, han indicado la direcgora, antes de expresar la capacidad del proyecto para seguir adelante: “Bromera encara el futuro con una visión ambiciosa y abierta al cambio, pero sin renunciar en ningún momento al compromiso cultural, social y lingüístico que nos define desde el primer día”, ha incidido.

La proyección de audiovisuales en los que diferentes autores que han publicado con Bromera ofrecían pinceladas sobre el sello editorial, se ha alternado en la gala con la música en directo y los parlamentos de Sandra Capsir y Josep Gregori. El fundador de la editorial ha recordado el inicio, "siempre frágil", cuando no sabía si el proyecto "sería grande o pequeño o si duraría mucho o poco", pero ha señalado que sí sabía el camino que quería emprender. Gregori ha agradecido haberse encontrado con "maestros valientes y autores comprometidos" ya que, sin su apoyo, no se estaría celebrando el 40 aniversario. También ha destacado que “Bromera no es solo una empresa editorial, es una forma de entender la cultura, la educación y la responsabilidad con la sociedad”, ha indicado, antes de comentar que esa perspectiva es la que ha guiado cada decisión desde la “independencia de criterio, proximidad al profesorado y fidelidad a la lengua”. “Bromera nació con una convicción profunda, que nuestra lengua merecía libros de calidad, rigurosos y dignos. Sabíamos que el profesorado necesitaba herramientas sólidas para la educación con cariño y con exigencia y eso nos animaba y nos anima hoy también”, ha incidido el promotor de Bromera, empresa que hoy tiene como socio mayoritario al Grupo Planeta.

Gregori también ha señalado que los proyectos "no lo sostienen estrategias ni objetivos, sino las personas" y, con la perspectiva de futuro, ha señalado que una empresa, para seguir creciendo, no puede perder la fidelidad al espíritu con el que nació. Gregori ha cerrado su intervención con "un viva nuuestra cultura y viva el valenciano".

Bromera festeja sus 40 años de vida con ganas de más / Agustí Perales Iborra

El acto ha contado con la presencia del director general de Cultura, Miquel Nadal, alcaldes y concejales de diversos pueblos de la Ribera, con una amplia representación del gobierno alzireño, así como numerosos docentes y autores como Elvira Cambrils, Gemma Pascual, Pacho Cholvi, Víctor Gómez Labrado, la ilustradora Ame Soler (Tres voltes rebel), Natàlia Gisbert, Joan Carles Ventura o el dramaturgo Rodolf Sirera, entre otros representantes del ámbito cultural.

Josep Gregori, maestro de profesión, fundó formalmente la editorial en el año 1985, en paralelo a la recuperación de la enseñanza en valenciano y, desde ese momento, la editorial ha destacado como uno de los principales proyectos editoriales de la Comunitat Valenciana, desarrollando un papel clave en la normalización cultural y lectora del valenciano. El sello de Bromera está detrás de certámenes literarios tan reconocidos como el “Ciutat d’Alzira”. A lo largo de estos cuarenta años, la editorial ha contibuido de forma decisiva a “crear y consolidar un sistema literario propio, acompañando a generaciones enteras de lectores y haciendo posible el crecimiento profesional de numerosos autoras y autores, muchos de los cuales han iniciado y consolidado su trayectoria literia d ella mano de la editorial”, destacan fuentes de la empresa. Edicions Bromera cuenta con más de 6.000 libros publicado y un equipo de profesionales estable que da trabajo a más de 50 personas, “consolidándose como una industria cultural valenciana”, indican las mismas fuentes.