El CB Alginet llega como líder imbatido a la última jornada de la liga regular

El Rigalli Alginet consigue la victoria en su último encuentro como local en liga regular ante el CD Carolinas por 84 a 45. Con esta ya son 23 los triunfos acumulados para los de la Ribera Alta sin conocer la derrota. De esta forma, siguen como líderes indiscutibles a falta de una jornada del grupo E-B, a la espera de conocer más información acerca de la Fase de Ascenso. De momento, queda esperar hasta el final de la liga regular para conocer sede, fechas y rivales de grupo.

Al inicio del encuentro, el Rigalli Alginet consiguió tomar la delantera con un rápido 7 a 2, aunque en este mismo cuarto el CD Carolinas fue capaz de ponerse por delante a falta de dos minutos y medio por 15 a 19. El cuarto terminó con empate a 21. A la salida del segundo cuarto, un triple del CD Carolinas los colocó tres por encima, forzando el tiempo muerto de Cepeda.

En un cuarto con muy pocos puntos, dos triples le bastaron al CD Carolinas para mantenerse un punto por encima a falta de 5 minutos por 26 a 27. El Rigalli Alginet tardó en encontrarse a sí mismo pero gracias a un mejor acierto en los minutos finales pudo recuperar el parcial para mandar por 36 a 30 de camino a los vestuarios.

Los locales rompen el partido en el tercer cuarto con un 31-9

Sin duda, la salida de los vestuarios fue el factor diferencial para los de la Ribera Alta. Los locales ya mandaban en el marcador, pero con una primera parte menos consistente y robusta de lo habitual. Fue en este cuarto donde los jugadores se encargaron de aplicar las correcciones técnicas para volver a desplegar su juego más vertical y sin descanso. En tan solo dos minutos, los azules ya mandaban por 50 a 35, forzando el tiempo muerto visitante.

La dinámica dominante se produjo gracias a una defensa más adelantada combinada con una mejor llegada a las ayudas. Con esto, las acciones del CD Carolinas se produjeron más forzadas, por lo que el cierre del rebote también fue clave. En cuanto al ataque, los azules supieron encontrar con menos pases más huecos. Un mejor trabajo en el rebote ofensivo les permitió arañar constantemente la zona rival, hasta encontrar el aro, la falta o alguna acción positiva.

El CD Carolinas tan solo logró anotar un triple en todo el cuarto, por lo que el Rigalli Alginet no se vio obligado a abrir su defensa estática en exceso. En cambio, los locales no solo percutieron desde el interior sino que convirtieron 12 puntos desde el 6,75. De este modo el parcial indicó un 31-9 que dejó el marcador en 69 a 39 a falta de diez minutos para el final.

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El último periodo no escondió ninguna sorpresa con la que cambiar el rumbo del encuentro. Poca anotación en un partido que ya estaba roto y que dejó un parcial de 15-9 para el Rigalli Alginet. El marcador final otorgó la victoria local por 84 a 45. El MVP del partido fue para Luis Verdeguer, quien logró un doble doble de 10 puntos y 11 rebotes con 3 asistencias. Le siguió Víctor Pelufo con 11 tantos 6 rebotes y 6 asistencias. Pablo Silla fue el máximo anotador con 17 puntos y 2 asistencias. Juan Martín atrapó 12 rebotes y Javier Dalmau terminó con 9 puntos y 5 rebotes.