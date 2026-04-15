Cullera lidera el repunte de precios de la vivienda en la Ribera con un incremento del 40 % en tres años

El precio de la vivienda sigue al alza en la Ribera. Más allá de las oportunidades de negocio que representan los apartamentos en destinos turísticos, los pisos en municipios y ciudades siguen subiendo de precio a causa de la poca oferta de obra nueva al alcance de la población, lo que dificulta el acceso a la vivienda de jóvenes y mayores. Un informe reciente sobre el coste de la vivienda cifra en casi un 40 % el aumento del precio de la vivienda en Cullera, localidad que lidera el alza de los precios en la comarca. Si en 2023 un piso de 90 metros cuadrados tenía un precio medio de 134.910 euros, este año cuesta 188.336 euros, a más de 2.000 euros el metro cuadrado. Su atractivo como destino turístico dispara, sin duda, el interés por la oferta inmobiliaria. Y esto se produce a pesar de que la localidad costera de la Ribera Baixa es una de las pocas donde sí hay movimiento en el sector de la construcción. Tal como ha informado Levante-EMV, Cullera tiene en marcha dos proyectos para ampliar su oferta residencial con 52 nuevos apartamentos. La primera promoción, ubicada en Sant Antoni, constará de 37 viviendas de diversas tipologías con amplios servicios comunes y precios que oscilan entre los 211.000 y los 449.000 euros, aunque aún no tiene fecha de entrega confirmada. Por su parte, otra promoción en la zona del Racó ofrecerá 15 inmuebles de dos dormitorios con zonas verdes y piscina, cuyos precios parten de los 274.000 euros y cuya finalización está prevista para finales de 2027.

El segundo municipio que mayor incremento acumula en estos últimos tres años en la Ribera es Benifaió, donde se ha pasado de pagar 790 €/m2 a 1.015 €/m2. Allí el aumento es de casi un 30 % desde 2023 y la escasez de obra nueva es la principal razón del crecimiento del coste de la vivienda. El tercer puesto lo ocupa Carcaixent, donde los precios han crecido por encima del 24 %. No obstante, allí el precio del metro cuadrado es inferior a los dos pueblos anteriores, y se sitúa en 823 euros.

Alzira proyecta nuevas promociones inmobiliarias

En cuarto lugar aparece Alzira. El incremento del coste de la vivienda en la capital de la Ribera Alta es del 21,31 % desde 2023. El precio del metro cuadrado supera los mil euros y llega a 1.083, el tercero más alto de la comarca, por detrás de Cullera (2.093 euros) y Sueca (1.453 euros). Alzira enfrenta también un escenario de escasez de obra nueva, aunque sí hay proyectos en marcha que aliviarán en el futuro la necesidad de la adquisición de un lugar para vivir. En este sentido, y como ha contado este periódico, se han anunciado proyectos de inversión para ampliar la oferta inmobiliaria en la capital, Promociones Iferga anunció recientemente una inversión de 70 millones de euros para construir 440 viviendas en tres nuevos bloques en la plaza de Cartonajes Suñer, entre ellas cerca de un centenar de protección pública. La prerreserva de estos pisos generó colas durante varios días frente a la puerta de una céntrica inmobiliaria. Otras iniciativas constatan que el urbanismo en Alzira va recuperando poco a poco su dinamismo tras años de estancamiento. El Ayuntamiento de Alzira evalúa actualmente la construcción de un edificio de diez plantas y ático cerca de la Plaça de la Generalitat, proyecto que se suma al lanzamiento de otra promoción de menor envergadura en la avenida Blasco Ibáñez. Este auge inmobiliario también se refleja en el renovado interés por el sector de Tulell y en el ambicioso plan de una plataforma de microinversores para transformar el antiguo Hotel Reconquista en un complejo de 50 viviendas de lujo.

Alzas por debajo del 20 %

Por detrás de Alzira encontramos otros tres municipios de la Ribera que registran alzas por debajo del 20 %. Algemesí, en el quinto puesto comarcal, ha experimentado un aumento del precio del 17,41 %, pasando de los 747 euros a los 847 euros por metro cuadrado. El precio de un piso de 90 metros en esta población se sitúa en 78.937 euros. Por detrás queda Carlet, donde el precio de la vivienda ha crecido un 17,10 % y, la última localidad de la Ribera en el ranking publicado por el portal inmobiliario pisos.com es la capital de la Ribera Baixa, Sueca, donde el coste ha crecido un 16, 19 %. No obstante, el precio del metro cuadrado allí es el segundo más alto de la comarca, y ha pasado de los 1.251 euros en 2023 a los 1.453 actuales.

Prueba del interés por la vivienda es también el aumento de la compra-venta de inmuebles. El sector inmobiliario en la Ribera ha registrado su mayor volumen de transacciones desde el pico de la burbuja en 2006, como ha publicado recientemente este periódico. Según los últimos datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el cuarto trimestre de 2025 cerró con un total de 1.764 operaciones en la comarca, lo que supone un incremento del 10,4 % respecto al trimestre anterior. Esta cifra representa el nivel de actividad más alto para este periodo desde las 1.875 ventas contabilizadas durante el "boom" de hace casi dos décadas, si bien el mercado actual sigue apoyándose mayoritariamente en el segmento de la vivienda usada.