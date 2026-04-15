Vaivén
El debate sobre la muerte de Jaume I en Alzira se cuela en Les Corts
La polémica sobre la muerte (o no) de Jaume I en Alzira también ha llegado a Les Corts valencianas. En el orden del día del pleno de este miércoles se ha colado una enmienda presentada por el PSPV que pide corregir “un error” al indicar que Jaume I murió el 27 de julio en Alzira, para indicar que murió en València. La corrección se enmarca en el debate de la propuesta por parte del PP de una proposición no de ley de tramitación especial de urgencia para declarar 2026 como año conmemorativo de Jaume I. En la exposición de motivos de este texto, aparece como lugar de la muerte del monarca valenciano la capital de la Ribera, cosa que piden corregir los socialistas.
La propuesta del PP de convertir el 2026 en “Any Jaume I” llega con retraso. Ayuntamientos como el de Alzira, entre otros, ya tomaron esta decisión antes de finalizar 2025 y la capital de la Ribera Alta cuenta con una programación extensa para conmemorar su relación con el rey valenciano. En la preparación de la conmemoración, Alzira contó con una conferencia del cronista oficial de València, Vicent Baydal, que hizo frente sin ánimo de polemizar a la creencia de que Jaume I murió en Alzira y, a pesar de que defendió que este hecho ha quedado descartado por el erudito Mateu Rodrigo según un estudio difundido el pasado año,invitó a mantener viva esta creencia local, pues cree que forma parte de la propia identidad del pueblo alzireño.
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