El gobierno local atribuye al sistema de módulos prefabricados las deficiencias del último colegio construido en Alzira

El modelo constructivo del colegio público Gloria Fuertes de Alzira, que en su día se presentó como un ejemplo de la aplicación de “tecnologías avanzadas de construcción” que permitían reducir los plazos de las obras de los 16 meses que hubiera tardado con el sistema convencional a solo seis, es actualmente una fuente de problemas a pesar de que se trata de un centro relativamente joven -abrió sus puertas en el curso 2008/09- hasta el punto que el actual gobierno municipal liderado por Compromís ha cuestionado abiertamente el sistema con módulos prefabricados tras conocer las quejas de un grupo de padres que ha impulsado una recogida de firmas para denunciar las carencias que arrastra el centro.

“Es un colegio de prueba que, de entrada, se hizo mal, está mal diseñado y a partir de ahí todo va mal… como no tengo otro espacio se hizo en barracones, pero ahora ¿cómo lo cambias?”, argumentó el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, que considera que los padres se equivocan si dirigen la queja al ayuntamiento, que tiene las competencias en el mantenimiento de los centros, mientras que cualquier obra corresponde a la Conselleria de Educación, que impulsó la construcción de un centro que ya sufrió los problemas de altas temperaturas en el verano, lo que obligó a los padres a costear en un 70 % la instalación de aire acondicionado y ventiladores. “No digo que no se tengan que hacer, pero si es obra no corresponde al ayuntamiento, que inviertan, que cambien el tipo de diseño o ubiquen el centro en otro sitio, el ayuntamiento les dará espacio”, llegó a comentar Domínguez. El colegio ubicado en el barrio de Les Basses se construyó con el PP tanto en el gobierno municipal como en la Generalitat.

Un grupo de padres, al margen de la AMPA, han impulsado una recogida de firmas para denunciar la ausencia de zonas de sombra en el patio, la necesidad de renovar el área de recreo de Infantil o que “el 50 % de los aseos” se encuentran cerrados.

La concejal de Educación, Virtuts Piera, incidió en que el centro presenta una construcción "muy especial". “Está tan mal hecho que en este colegio tenemos un tapón porque en cualquier reparación se tiene que hacer obra”, señaló la edil, que puso como ejemplo la reparaciones que necesitan los baños.

Por lo que respecta a las zonas de sombra, Virtuts Piera incidió en que ha sido el centro “más problemático”, ya que mientras se ha actuado en una decena de colegios y en muchos casos ya se ha acabado, “en este ni se ha empezado”. “Tenemos una subvención de la diputación de 20.000 euros y aún estamos mirando cómo lo hacemos, porque hemos llegado a la conclusión de que plantar árboles es imposible, ya que debajo del pavimento hay de todo menos tierra”, señaló la edil, mientras indicaba que si bien la instalación de toldos no es la ideal ya que no soluciona el problema de las altas temperaturas y resulta cara, no habrá “más remedio” que optar por esta alternativa, mientras comentaba que en un rincón en el que sí hay algo de tierra en el subsuelo se intentará plantar algún árbol. Sobre la posibilidad de plantarlos en jardineras, la edil indicó que los profesores de educación física “necesitan el espacio en un patio muy pequeño”.

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Domínguez defendió que la apuesta del ayuntamiento por reverdecer los patios de los colegios e instalar zonas de sombra para mejorar las condiciones de los niños va más allá de las competencias municipales y se trata de actuaciones que se realizan de forma voluntaria.