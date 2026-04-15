La juez impone una orden de alejamiento a un edil de Vox en Montserrat tras una denuncia por malos tratos

La titular del juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Picassent ha impuesto una orden de alejamiento por la que impide al concejal de Vox en el Ayuntamiento de Montserrat Carlos Martínez Salvador acercarse a menos de 300 metros de su pareja sentimental o comunicarse con ella tras la denuncia por un presunto caso de malos tratos que esta interpuso el domingo ante la Guardia Civil y que ratificó en sede judicial el lunes.

Fuentes consultadas relatan que la pareja protagonizó el domingo a mediodía una fuerte discusión que alertó a los vecinos, que trasladaron su preocupación a la Policía Local. Una patrulla se personó en la vivienda de la pareja y, al parecer, ambos manifestaron que la situación se había tranquilizado y que no había ningún problema. No obstante, la mujer se puso en contacto con su madre, que se desplazó a la vivienda. Unas horas después, en torno a la 17 horas, se volvía a producir una nueva discusión que presuntamente desencadenó un episodio violento que ha provocado la denuncia por un posible caso de violencia de género. La Policía Local recibió un nuevo aviso, pero cuando llegó el concejal de Vox ya había abandonado el domicilio conyugal.

Los agentes acompañaron a madre e hija al cuartel de la Guardia Civil para que formalizaran la oportuna denuncia, que el lunes fue ratificada en el juzgado, lo que dio lugar a la orden de protección dictada ese mismo día. Las misma fuentes han señalado que Martínez ha estado ilocalizable hasta que el martes se presentó voluntariamente ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No se ha practicado su arresto tras la denuncia.

La magistrada que ha dictado la orden de alejamiento considera que las situaciones que expone la denunciante podrían ser constitutivas de un delito de malos tratos e injurias en el ámbito de la violencia de género, a la espera de la calificación que se realice en el momento procesal oportuno. La magistrada entiende que existe un riesgo objetivo para la integridad de la denunciante en base a los hechos que han provocado la denunciamente.

Consultado por Levante-EMV para conocer su versión de lo sucedido, Carlos Martínez se ha limitado a señalar que "todo es falso" y que no podía realizar ningún comentario más.

No es la primera vez que Carlos Martínez se ve involucrado en un episodio de presunta violencia de género. La ruptura del pacto de gobierno que Vox mantenía en el ayuntamiento con el PP tras la expulsión del concejal de la formación de ultraderecha del ejecutivo reveló el pasado otoño un arresto previo por una disputa conyugal. Fue el alcalde de Montserrat, Sergio Vilar (PP), el que destapó la detención preventiva al recordar a Martínez que llegó a pasar una noche en el calabozo tras haber sido denunciado por su propia madre, que llamó a la policía tras presenciar una discusión de pareja, que el edil de Vox reconoció. La Policía Local activó el protocolo de violencia de género, pero la mujer no interpuso finalmente denuncia alguna.