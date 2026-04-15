La Policía Local de Sueca recibe un premio estatal por el rescate de animales en la dana
Los galardones a los servicios policiales por la protección animal destacan la labor del inspector jefe, Ricardo Muñoz, y del agente Antonio Bolufer
La Policía Local de Sueca refuerza su prestigio tras la concesión de dos nuevos reconocimientos a nivel estatal, dentro de la séptima edición de los Galardones a los Servicios Policiales por la Protección Animal. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 19 de junio en Madrid, en el marco de la jornada “Proteger y cuidar: el papel de los Servicios Policiales en la defensa de los animales”; y los premios serán entregados por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
Los reconocimientos destacan la labor del inspector jefe, Ricardo Muñoz, como coordinador de esta línea de trabajo especializada, y del agente, Antonio Bolufer, galardonado con la Medalla Policial a la Protección Animal, en la modalidad de Galardones a la Actuación y en su categoría de oro, por su esfuerzo, implicación y dedicación en trabajos de voluntariado vinculados con la protección animal.
Las actuaciones premiadas responden a los rescates de animales realizados durante las emergencias de las dos últimas danas, así como a los trabajos de voluntariado desarrollados posteriormente, haciendo llegar alimentación animal a zonas aisladas y de difícil acceso de diferentes poblaciones.
La concejal de Seguridad Ciudadana, Noelia Benedito, ha destacado que estas distinciones son “una muestra más del camino de modernización, especialización y mejora continua del servicio público que viene desarrollando el cuerpo en los últimos años”. “Todo esto refleja la sensibilidad, la capacidad de respuesta y la clara vocación de servicio público de la Policía Local de Sueca, y refuerza un modelo policial cada vez más próximo y especializado”, ha incidido la concejal, para quien supone un “orgullo” la presencia de la Policía Local de Sueca en reconocimientos de ámbito nacional, “consolidándose como un referente dentro del panorama policial”. En 2025, el cuerpo obtuvo la Medalla de Oro en Seguridad Viaria, una distinción a la que se suman ahora estos nuevos galardones.
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