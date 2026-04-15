La regeneración de las playas del Perelló y Sueca arrancará los últimos días de mayo

La Demarcación de Costas tiene previsto iniciar los trabajos de regeneración de las playas del litoral del Perelló y Sueca con la aportación de arena entre el 20 y el 25 de mayo, con la previsión de que en un par de semanas puedan estar concluidos, según ha informado el responsable del área, Javier Estevan, a los alcaldes de Sueca, Julián Sáez; El Perelló, José Codoñer, y El Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, en la reunión mantenida este miércoles. La actuación pretende aportar arena para regenerar en esta primera fase el tramo litoral comprendido entre El Perelló y la playa de Motilla, con la previsión de que toda esta franja cuente con un mínimo de treinta metros de arena, según ha explicado el alcalde del Perelló, que ha indicado que, mientras se realizan estos trabajos, se cerrará la playa tramo a tramo.

“Estamos ante unas semanas clave para garantizar que nuestras playas estén en las mejores condiciones posibles. La coordinación con Costas es fundamental para dar respuesta a las necesidades de nuestro litoral y ofrecer un entorno seguro y atractivo durante la temporada estival, por lo que debemos trabajar de forma conjunta con el resto de municipios afectados y las administraciones competentes para dar solución a los retos estructurales que presenta la costa”, ha señalado Codoñer.

Preocupante retroceso en el Mareny

El alcalde del Mareny, Jordi Sanjaime, esperar que en una segunda fase el proyecto de regeneración de la costa llegue a esta Entidad Local Menor. “Ahora las aportaciones que puedan realizar las corrientes pueden ayudarnos, pero espero que pronto entremos en la segunda fase porque en el Mareny de Barraquetes tenemos un retroceso enorme, este año se ha notado mucho, y que a estas alturas del año no se haya recuperado de forma natural es preocupante”, ha incidido Sanjaime.

Costas, por otra parte, también ha anunciado que una vez se complete la aportación de arena prevista se regenerarán las dunas. “Se restaurarán las dunas que han desaparecido”, ha comentado Codoñer.

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Un tramo de dunas en la playa del Perelló en una imagen de este miércoles. / Levante-EMV

Canon disparado

Otro de los objetivos de los tres alcaldes en la reunión con la Demarcación de Costas era abordar la aplicación del nuevo canon por ocupación de dominio público marítimo terrestre que representa un aumento de casi un 280 % respecto de lo que se pagaba ahora por la instalación de terrazas, según ha explicado Codoñer. Los representantes de Costas han explicado a Julián Sáez, José Codoñer y Jordi Sanjaime que el importe responde a una fórmula que se ha aplicado tras una larga etapa sin actualizar los importes. Codoñer ha anunciado que se ha solicitado que, de cara al próximo año, se calcule el canon del Perelló y el Mareny de forma independiente de Sueca, ya que el cálculo en base a la población total resulta algo más gravoso. La Entidad Local Menor convocará una reunión con los hosteleros para explicar la información facilitada por Costas.