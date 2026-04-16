El Alzira Tenis Taula se aferra a la salvación en la pista, pero con su futuro en el aire a la espera de un nuevo patrocinador

El Hortitec Alzira Tenis Taula jugará por sexto año consecutivo en Superdivisión, la máxima categoría española del tenis de mesa. O no… El equipo formado por el valenciano José Carlos Guillot y los franceses Emanuel Lebesson y Mehdi Bouloussa ganó el viernes rotundamente 0-4 al conjunto que marca el descenso, l’Escala de Girona. Sin duda, viajó el mejor equipo que ha tenido el conjunto alzireño en su historia. Guillot, el mejor jugador español, que la próxima semana disputará con la Selección Española un torneo Iberoamericano en Cartagena; Lebesson, doble campeón de Europa y Bouloussa, olímpico en París. El resultado, inapelable, tres 0-3 y solo este último cedió un set contra su compatriota Gilles Sohan. Con estos dos puntos se acumulan ocho de ventaja más el puntoaverage con los gerundenses, cuando restan otros tantos puntos por disputarse en las últimas cuatro jornadas.

Sin embargo, si un milagro no lo remedia, podrían ser los últimos partidos que juegue el equipo alzireño en Superdivisión. El patrocinador, Hortitec, ha anunciado que no continuará la próxima temporada. “Estamos muy agradecidos a su propietario, Nacho Vidal, también socio del club, por estos cinco años en que un segundo equipo alzireño ha jugado competición europea tras el Avidesa. Además, ha continuado colaborando sin reducir el patrocinio pese a que sus instalaciones se inundaron completamente por la dana del 29 de octubre de 2024”, explicó el director deportivo del club, José María Guillot. “Sin su ayuda hemos de renunciar a las dos máximas categorías, con lo que también perderíamos las subvenciones de la Conselleria y la Diputació”, añadió Guillot.

Durante los tres lustros en que el club ha ido creciendo, ha creado una cantera de jugadores alzireños de todas las edades “y también hemos sido un foco de atracción para las mejores promesas de la provincia de València”. Así, el club debería reinventarse y volver a la casilla de inicio, en la Segunda Nacional, la cuarta categoría estatal donde actualmente ya hay un equipo que ocupa la quinta posición. Por debajo, hay dos equipos más en Superautonómica y otros dos en Segunda Autonómica, uno con posibilidades de ascender a Primera “y completar los cuatro escalones consecutivamente”.

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“No vamos a rendirnos. Hemos vivido cinco años de partidos impresionantes y puntos asombrosos que han levantado la sala. Intentaremos hacer unas gestiones donde seguro que contaremos con la colaboración del ayuntamiento para lograr nuestro objetivo y seguir siendo referencia en el tenis de mesa de la Comunitat Valenciana”, concluye Guillot.