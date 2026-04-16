Campos de cítricos y caquis de Algemesí pierden dos campañas a la espera de la recuperación tras la dana

Alrededor de un 17% de los campos de Algemesí arrasados por la dana del 29 de octubre de 2024 están aún pendientes de recuperar y acumulan ya dos campañas agrícolas perdidas, según denuncia el concejal de Agricultura de Algemesí, Marcos Giner. Se trata de explotaciones ubicadas en las partidas Orí, Gégena, Algoletja y Berca, que representan una superficie un poco superior a las 7.000 hanegadas de terrenos en producción dañados por la riada, con una afectación que oscila entre el 95 % y el 100 %, en la zona más próxima al río Magro entre Algemesí y Guadassuar. “Es la zona agrícola más afectada de Algemesí”, asegura Giner. Y las parcelas siguen impracticables, llenas de cañas y con residuos acumulados entre los árboles, principalmente cítricos y caquis.

Campo de cítricos junto al río Magro donde aún se acumulan cañas secas arrastradas por la dana. / C. Llorca Ibáñez

Según informa el concejal, los agricultores de Algemesí se han podido acoger a dos modalidades de ayudas. Por un lado, se ha ofrecido una ayuda económica de acuerdo con los daños, que cada propietario ha cobrado y se ha hecho cargo por su cuenta de realizar los trabajos para limpiar la parcela. Esta ha sido la opción preferida por lo que han sufrido menos daños, explica Giner. Por otro lado, existía la posibilidad de ceder la rehabilitación de las parcelas a la empresa estatal Tragsa, encargada por el Ministerio de Agricultura para la realización de estos trabajos: “Renuncian a la ayuda y Tragsa se encarga de todo”, comenta. Esta es la opción a la que se han acogido la mayoría de los agricultores con mayor afectación, "con tierras en las partidas próximas al Magro, donde acumulaban más residuos en los campos, y aquellas parcelas con vallas, casetas, paredes o vías de riego en sus terrenos”, detalla Giner, ya que a las labores de limpieza y recuperación había que sumar la de depositar toda la suciedad en vertederos autorizados, cosa que complicaba bastante las labores.

Y, según el concejal algemesinense, la empresa Tragsa “va a su ritmo”. El retraso de los trabajos se ha visto aumentado por las constantes lluvias del pasado invierno y de esta primavera y también por la “falta de recursos y de maquinaria”, destaca. “En quince días completan unas siete u ocho parcelas”, concreta Marcos Giner.

La reparación de los caminos rurales comenzará en verano

El concejal apunta también a otro motivo que ha impedido que, un año y medio después de la tragedia, aún no se haya recuperado la totalidad del suelo agrícola en Algemesí: todavía no se han reparado los caminos rurales que permiten el acceso a los campos en estas partidas. El Ministerio de Agricultura aprobó el pasado mes de marzo la memoria para acondicionar los caminos rurales dañados por la dana del 29 de octubre en Algemesí. Se trata de una recopilación de las infraestructuras afectadas en el término municipal elaborada por el Ayuntamiento de Algemesí y presentada al ministerio en 2025 para recabar la ayuda del gobierno central en el restablecimiento de los caminos rurales. No obstante, no ha sido hasta hace poco más de un mes cuando se ha comunicado la aprobación del informe, con lo que gran parte de los caminos que permiten la entrada a las explotaciones agrarias siguen impracticables, constata el regidor. Una vez aprobada, Giner espera que se puedan licitar los trabajos en breve y se pueda comenzar la reparación entre junio y julio.

Los caminos rurales de cuatro partidas están aún pendientes de reparar. / C. Llorca Ibáñez

"Parches" con fondos municipales y donaciones

Tras la dana, el Ayuntamiento de Algemesí, “con recursos municipales y con ayudas recibidas”, y con la colaboración de efectivos del ejército, la UME y voluntarios estuvo realizando “servicios de emergencia para facilitar el paso a los campos y permitir sacar las cosechas en aquellos campos donde la fruta estaba en buen estado para su comercialización”, indica Giner. “Se han ido poniendo parches, pero no se ha acometido la recuperación de los caminos”, señala. El 82 % del término municipal de Algemesí quedó afectado por la dana y, más allá de los daños producidos en el área urbana, fue muy importante la afectación de la zona agrícola, donde cada propietario se ha encargado de tramitar sus ayudas. Según Giner, de los tres listados de ayudas económicas aprobados, dos ya se han pagado. “El que queda pendiente es el que se corresponde con los agricultores más afectados, con más desperfectos en sus parcelas”, comenta.