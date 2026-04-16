Se confirma el cara a cara en la Fallas de Alzira: Luis Gisbert y Bernardo Cortés se disputarán en las urnas la presidencia de la JLF

Confirmado. La Junta Local Fallera de Alzira ha cerrado esta pasada medianoche el plazo para la presentación de candidaturas en el proceso electoral convocado tras agotar su mandato la anterior presidenta, Paqui Vallés y, finalmente, serán dos los aspirantes que el próximo 26 de abril se midan en las urnas en una jornada electoral inédita, ya que todos los falleros mayores de 18 años que estaban censados en el pasado ejercicio elegirán con su voto si Luis Gisbert o Bernardo Cortés toman las riendas de la entidad coordinadora de las fallas. Cortés ya conoce el cargo que ostentó hace dos mandatos -no lo pudo renovar al perder las elecciones contra Paqui Vallés-, mientra que Gisbert ha estado vinculado a la JLF como vicepresidente de Cultura.

Los dos habían anunciado su intención de concurrir a las elecciones y los dos han presentado su candidatura en tiempo y forma. Primero lo hizo Gisbert y ayer por la tarde, unas horas antes de que se cerrara el plazo, Bernardo Cortés. El nuevo reglamento fallero que entró en vigor el 20 de marzo de 2025 establece por primera vez una votación libre y universal entre los falleros mayores de 18 años, en una jornada electoral que se celebrará el domingo 26 de abril, entre las 9 y las 20 horas. La JLF ha solicitado un local al ayuntamiento para la celebración de estas elecciones, ya que el reglamento también contempla una mesa electoral por cada mil falleros con derecho a voto. El censo fallero contabilizaba a las puertas de las pasadas fiestas más de 7.000 falleros adultos, aunque falta depurar cuántos tienen más de 18 años y, por tanto, pueden participar en las elecciones.

Noticias relacionadas

La convocatoria de este proceso electoral dio paso a la apertura de un plazo de cinco días hábiles para la presentación de candidaturas que se ha cerrado en la medianoche de este jueves. No ha habido sorpresas y únicamente son dos los aspirantes. Se abre ahora un segundo plazo de diez días naturales de campaña electoral para que los aspirantes puedan exponer sus propuestas. La secretaria general de la JLF convocará a los presidentes de las 34 comisiones de la ciudad a una reunión en la que, el próximo lunes 20 de abril, cada candidato expondrá sus propuestas. El reglamento contempla que el primer domingo siguiente a la finalización de la campaña se celebren las elecciones. Será por tanto el día 26 cuando se conocerá el nombre del nuevo presidente de la Junta Local Fallera de Alzira.